قصور الثقافة تحتفل بالموظف المثالي بالمركز الثقافي بالجيزة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الحفل السنوي الثامن لتكريم الموظف المثالي على مسرح المركز الثقافي بالجيزة، بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه تقديم عرض فني لفرقة الفيوم للآلات الوترية بقيادة محمد سيد.



وقدمت الفرقة مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأشهر المسلسلات المصرية منها "الضوء الشارد، أرابيسك، دموع في عيون وقحة"، إلى جانب عزف موسيقى أغنية "١٠٠ سنة سينما".



قدم الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة التحية والتهنئة للحضور والمكرمين، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال للعام الثالث على التوالي، موضحًا أن هذا الاحتفال فرصة سنوية نلتقي فيها سويًا لنجدد العهد على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالهيئة والعمل الثقافي.



وأكد "عواض"، على أن الاحتفال بالموظف المثالي يكون بمثابة توجه الشكر له؛ لأنه يساعد الهيئة على الارتقاء والتقدم، متمنيًا أن يتم اختيار عدد أكبر من الموظفين المتميزين في الأعوام القادمة.



أعقب ذلك قيام الدكتور عواض بتكريم العاملين بالهيئة، حيث تم تكريم 1 من وكلاء الوزارة، بجانب 7 من مديري العموم على المستوى المركزي بالهيئة والفروع والأقاليم الثقافية الـ6 بإهدائهم شهادات التقدير، كما كرم ١٠٣ من موظفي الإدارات العامة والفروع والأقاليم الثقافية.



وفي تقليد جديد لأول مرة تم تكريم أفضل مواقع ثقافية على مستوى الجمهورية، وهم "قصر ثقافة الزقازيق، والمركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر، ومكتبة العبور، وبيت ثقافة على مبارك"، حيث تم إهدائهم درع الهيئة تقديرًا لجهدهم في خدمة الرواد بالأنشطة الثقافية والفنية المتميزة.