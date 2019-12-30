فيديو.. "قذاف الدم" يحذر أردوغان من موجة انقلاب ثانية

دعا أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للجلوس مع مع البرلمان الليبي وكل الأطراف للتحاور.



وقال قذاف الدم، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "كنت أخشى على طرابلس بالأمس، اليوم أخشى على تركيا ستواجه أيامًا صعبة، الحزب ينهار والعملة تنهار، وبالنسبة للجيش الموجة الثانية من الانقلاب قادمة".



وأضاف: "أردوغان يعتقد أنه بمنأى عن هذا الدمار، لكن الدمار سيناله، زرعوا هذا الفيروس في الدول الإسلامية، الخسائر كلها في العالم الإسلامي".



وأشار قذاف الدم إلى أن من وقع الاتفاقية مع أردوغان، فايز السراج هو تركي، ووزير ادلاخلية باشاغا هو أيضًا تركي، واردوغان يقول إن ليبيا فيها مليون تركي.



وعقب: "هذا عبث في النسيج الاجتماعي الليبي، كل من على الأرض الليبية هو ليبي، لا فرق بين ليبي وليبي، لن تنطلي هذه اللعبة، ولن نقسم الليبيين من أصول تركية أو أمازيغية، لو استخدمنا هذا المنطق، فالقبائل التي هجرت عددها الآن في مصر 15 مليون ولديهم ثأر مع تركيا، هل ندعوهم إلى ليبيا يخلصوا ثأرهم؟، ليس منطق".

