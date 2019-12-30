-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"الإبحار فى عالم التوحد" مؤتمر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
ايهاب مصطفى
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمرا بعنوان "الإبحار فى عالم التوحد لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وناقش المؤتمر 6 موضوعات بحثية، وهي اضطراب التوحد لدكتور وائل السيد حامد أستاذ علم النفس المساعد جامعة الملك سعود، الاكتئاب لدى الأطفال ذوى اضطراب التوحد.. أسبابه وطرق علاجه د. عفاف عبدالمحسن الكومى خبير الجودة والتنمية البشرية، التوحد وعلاقته بالإبداع، سهام أمين هارون رئيس مجلس إدارة جمعية التثقيف الفكرى للتنمية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، الأبعاد الاجتماعية لذوى اضطراب التوحد د. كرستنيا لطيف نظمى دكتوراة قسم علم الاجتماع كلية الآداب، نصائح مجتمعية لأطفال التوحد، داليا سعد يوسف سفيرة الإنسانية، الألوان فى القرآن كمصدر للتأثير النفسي الإيجابى فى سلوك طفل التوحد، د. منى جلال الصياد دكتوراة فلسفة التصميم كلية التربية الفنية جامعة حلوان ومسئول المعرض التاريخى لهيئة قناة السويس.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم رحب الإذاعى محمد البنهاوى بالسادة الضيوف، وعرض فيلم تسجيلي عن التوحد، ثم كلمة رئيس المؤتمر د. حسن يوسف عميد معهد الأفرواسيوى بجامعة قناة السويس الذى قال إن ذوى الاحتياجات الخاصة يمثلون نسبة لا يستهان بها من بين أفراد المجتمع ويعتبرون مجموعة قوى بشرية من بين قوى المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية تؤثر تأثيرا كبيرا وملحوظا فى تنمية المجتمعات، تبعها كلمة أمين عام المؤتمر والذى تحدث عن ذوي الاحتياجات من أصحاب التوحد على وجه التحديد فلدينا أشخاص غيروا وجه التاريخ فنا وعلما على اختلاف اهتماماتهم على الرغم من أنهم كانوا يعانون من مرض التوحد وهما العالم ألبرت أينشتين وبيل جيتس والذى قدم للعالم السوفتوير وفان جوخ الذى غير وجهة فن الرسم فى العالم أجمع.

وقال النائب أشرف عمارة نائب الإسماعيلية فى مجلس الشعب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنظيم مؤتمر خاص لذوى الاحتياجات الخاصة سنويا، واللقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتدى الشباب الذى يقام سنويا، والسعى لتذليل الصعوبات أمامهم فى كافة المجالات، كما قالت مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافى إن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة لهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتم تكريم نجوم مضيئة من ذوى الاحتياجات وهما: محمد على معوض فى الصف الثانى الثانوى القسم اﻷدبى، عبد الله أحمد عبدالرحمن ثلاث ميداليات فى بطولة العالم بأبوظبى العاب قوى 2 فضية 1 برونزية تانى جمهورية 2018 ـ 2019 تنس طاولة، بسنت أشرف محمد أحمد حصلت على المركز الخامس فى مسابقة العدو 100 متر بالأولمبياد الخاص المصرى بالقاهرة حصات على المركز الرابع مع فريق كرة السلة بالأولمبياد الخاص المصرى ببورسعيد حصلت على المركز الأول فى مسابقة الهدو 25 متر فى احتفالية اليوم العالمى للمعاق.

جاءت توصيات المؤتمر كالتالى:
تقدير الحالة النفسية: الطفل المتوحد إنسان أولا وأخيرا، هناك ما يفرحه ويجعله سعيدا وهناك ما يحزنه ويجعله مكتئبا، حتى وإن كنا نجهل السبب فشأنه شأن الطفل العادي قد يكون في حالة نفسية وجسدية طيبة، فيتعاون مع الآخرين، وقد يكون في أحيان أخرى في حالة نفسية وجسدية سيئة لذلك لا يتجاوب مع من يتعامل معه ويرفض التعاون معه.

تنمية الثقة بالنفس والاستقلالية: يعاني الطفل التوحدي من فقدان الثقة وغياب المبادأة، ولذلك ينبغي أن نشجعه على فعل كل شيء بنفسه. وعلينا أن ننتبه إلى عدم زجره أو الصراخ في وجهه حينما لا يفعل ما نطلبه منه بشكل صحيح أو حينما يفعل شيئًا خاطئًا من تلقاء نفسه، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من فقدان الثقة والاستقلالية لديه.

محاولة تقريب ودمج الطفل مع أقرانه: يميل الأطفال المصابون بالتوحد إلى التعامل مع الكبار والاتصال بهم، ويكون تعاملهم مع الكبار أسهل من تعاملهم مع الأطفال الصغار.

التركيز على التواصل: الإنسان لا يكون إنسانًا إلا بوجود الآخرين ولا يكتسب مدى إنسانيته إلا بمدى تواصله معهم، ولذلك فمن المهم أن نركز في تعاملنا مع الطفل المتوحد على تنمية التواصل البصري واللفظي.

توحيد طرق التعامل، تدريب الطفل على تقبل التغيير، استمرار عملية دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بكافة مستويات التعليم حتى الجامعي.‪

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد قذاف الدم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع قطر

منذ حوالي 4 ساعات

«هنأدبه بالبويه؟».. «الداخلية» تكذب ادعاءات جمال عيد

منذ حوالي 13 ساعة

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

الصور

image description

العرض الخاص لـ دفع رباعي بحضور أبطاله

image description

صور.. بابا نويل يتجول فى شوارع شبرا

image description

محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل حول مبادرة "حياة كريمة"

image description

بدء فعاليات برنامج إعداد المشرفين بمراكز الشباب بالإسكندرية

image description

عميد طب بنى سويف يتابع سير العمل داخل المستشفى الجامعى

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

24 قتيلًا و50 جريحًا حصيلة الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبى"

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرياضة تقلل خطر الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

عقار لعلاج حب الشباب يدفعك للانتحار

4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

الرئيس نيوز

السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا

مصرع منفذ الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

بسبب الضرائب.. هبوط إيرادات الدولة لـ173 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة

منوعات

دراسة: أنظمة المساعد تشتت تركيز السائق

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض فى سيناء

الشتاء لا يحمي طعامك.. حافظي عليه بهذه الطرق

50 ألف دولار وشرط وحيد لشراء قصر تاريخي بنيويورك

كشكول

أبطاله شباب علوم القاهرة.. قصة مشروع يوفر لمصر نصف مليار جنيه سنويا

ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية للأول الثانوي

شاهد.. توزيع عصير "فخفخينا" على لجان امتحانات تربية المنيا

شاهد.. النموذج الاسترشادي لرياضيات الأول الثانوي "ترم أول"

إسلام سياسي

باحث فرنسى: " الحكومات الأوروبية لا تمنع الطرق الصوفية من ممارسة أنشطتها

أمين رابطة العالم الإسلامى: المملكة العربية السعودية أصبحت نموذج فريد فى مكافحة الإرهاب

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بالموظف المثالي بالمركز الثقافي بالجيزة

"الإبحار فى عالم التوحد" مؤتمر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

3 كتب تعرض سيرة ومعارك إحسان عبد القدوس

محمود أمين العالم "عاش هنا" في 7 شارع لاظوغلي

صفحتنا ع الفيس بوك