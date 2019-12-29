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فيديو.. أحمد موسى يسخر من جمال عيد: المصريون لقنوه درسًا قاسيًا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:59 م
أحمد موسى
أحمد موسى
ياسمين عباس
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سخر الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، من جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد ادعائه الاعتداء عليه، قائلا: "كل شوية يعمل حاجة من الحاجات بتاعته، وضرب وشه بويه، وزعم الاعتداء عليه".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري أعطى درسًا تاريخيًا لجمال عيد، مستعرضًا عددًا من تعليقات المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال آسر على: "ورشة جمال عيد، لأعمال البويه والسمكرة".

فيما علق محمد بشر، قائلًا: "جمال عيد لاغى الصداقة عشان علقت على الفيلم الهندى اللى عامله وافتكاسة البويه، وحفلة الهالوين اللى عاملها على صفحته عشان يسحب فلوس من فريدوم هاوس، وصندوق الفوائد على أساس إنه مضطهد يعنى"، وقال محمد صلاح: "كنت فاكره عميل عند السى أي إيه، طلع عميل عند بتاع الدهانات".

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