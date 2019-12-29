ضبط وتحرير 4 قضايا مسطحات مائية بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم، بالتنسيق مع المسطحات المائية، حملة مكبرة لضبط قضايا المسطحات المختلفة، تحت رعاية مدير الأمن اللواء هشام فاروق.



وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا المسطحات المائية، عن ضبط 4 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية رقم (10) لسنة 1956، حيث تبين عدم وجود مهندس كهربائي، ورئيس بحري، فضلًا عن عدم وجود بحارة، وانتهاء التراخيص الملاحية.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.