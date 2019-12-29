لميس جابر: الأتراك خليط بين الروم والفرس والتتار (فيديو)

قالت الدكتورة لميس جابر، إن العثمانيين أو الأتراك ينتمون إلى الروم من حيث السلالة، وإلى الفرس من حيث النسب، مشيرة إلى أن البعض يتحدث على أن الجنس التركي خليط بين الروم والفرس والتتار.



وأضافت "جابر"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "dmc"، أن إمبراطور الروم أعطى للعثمانيين أجزاء من اَسيا الصغرى ليسكنوا فيها، ومنها انطلقوا.



وأوضحت، أن أردوغان يستعمل من الدول الكبرى كما تستعمل قطر؛ لأنه ليس على قدر هذا النوع من القوة التى تدفعه لهذا التهور في المنطقة، معقبة: "نحن نعيش حرب الجاز، حيث أنها بدأت في العراق وامتدت إلى ليبيا حاليًا".