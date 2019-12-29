أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

كان الصحفي الكبير محمد التابعي قويًا مع الرجال ضعيفاً مع النسا، فكان لا يثق في أي رجل بسهولة، وكان يثق بأية امرأة بمنتهى السهولة وكان أستاذا في جذب النساء بكل اللغات ومن كل الأجناس.

ومن ضمن النساء التي وقع التابعي في بحورهن المطربة أسمهان وكانت له قصة معها مليئة باللوعة والغيرة والآلام.

في كتاب "مسائل شخصية" لمصطفى أمين مقال عن الصحفي محمد التابعي يروى قصة حب التابعي لأسمهان التى امتلأت بالحكايات والروايات وعطلت عمله لسنوات .

وقع التابعي في هوى المطربة أسمهان وقرر أن يتزوجا ووافقت أسمهان، ووضع في إصبعها دبلة الخطبة ووضعت في أصبعه دبلة الخطبة وكان على أمين ومصطفى أمين يعارضون هذا الزواج بشدة لأن أسمهان كانت مطربة عظيمة ولكنها امرأة هوائية، تحب في الصباح وتكره في المساء. وبسبب حبه لأسمهان أصبح يهمل عمله ويتابع أخبار أسمهان ولا يتابع أخبار الوزارة حينما كان يعمل في مجلة آخر ساعة، وكان له أكثر من مندوب في بيت أسمهان يوافونه بأخبارها ومن يزورها ومن يتكلم في التليفون ومن ضحكت له

وكان التابعي يحرص على مقابلة هؤلاء المندوبين أكثر من حرصه على مقابلة مندوبي الجريدة والمحررين فقد أصبحت الفنانة الجميلة دنياه كلها.

وكان التابعي غيوراً على أسمهان وكانت هي غيورة عليه، وكان التابعي إذا غار احترق، وكانت أسمهان إذا غارت اختفت..وكان التابعي روميو عطيل ومجنون ليلى في نفس الوقت، وذهب مصطفى أمين وعلي أمين إلى أم كلثوم وطلبا منها أن تنقذ التابعي من الغرق في بحر أسمهان وقالت أم كلثوم : وماذا تريدون مني أن أفعلا، قالا: أن تتزوجي أنتي التابعي، وضحكت أم كلثوم وقالت : أنقذ التابعي من الغرق لأغرق أنا؟

وتحققت توقعات علي ومصطفي أمين، فقد تركته أسمهان وهو جمرة مشتعلة لتحب شخصا من وراء ظهره "فمات حبه لها بالسكتة القلبية".