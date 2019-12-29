وزير الأوقاف: كشف الخونة والعملاء واجب وطني وشرعي

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في الوقت الذي فقدت فيها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المجرمة أي رصيد وأي مصداقية، وسقطوا سقوطا وطنيًا وأخلاقيًا غير مسبوق، وانكشفت وجوههم السوداء وعمالتهم وخيانتهم وبيعهم لوطنهم بثمن بخس، وانسلاخهم من كل القيم الإنسانية، وأعمتهم أحقادهم ومطامعهم حتى عن مجرد سماع الحق، لم يجدوا بدا من استخدام عناصر أكثر خسة منهم لتنفيذ مخططاتهم في هدم أوطانهم.



وأضاف في تصريح صحفي منذ قليل: "حيث تبيع تلك العناصر دينها ووطنها وكرامتها لمن يدفع، فهم خونة بالوكالة وعملاء لمن يدفع ثمن العمالة والخيانة، لا يألون على دين ولا خلق ولا وطن، فهم كما قال الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري:

ولقد رأى المستعمرون فرائسا منا

وألفوا كلب صيد سائبا فتعهدوه فراح طوع بنانهم

يبرون أنيابًا لهم ومخالبا

مستأجرين يخربون بيوتهم

ويكافؤون على الخراب رواتبا

وتابع: "ما يجعل من كشف هؤلاء الخونة والعملاء واجبا شرعيا ووطنيا، ومن الحياد تجاههم خيانة للوطن، لأن التحديات الراهنة لا تحتمل سوى أمر واحد هو الاصطفاف صفا واحدا في جانب الوطن وبكل قوة ودون أي تردد أو مواربة".