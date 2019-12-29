قذاف الدم يكذب قصة سمير فرج عن منع القذافي من عبور السلوم: «خيال وتصلح سيناريو»
رد أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة
النضال الوطني الليبي، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، بحلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، على الواقعة التي ذكرها اللواء سمير فرج الخبير
الاستراتيجي، حول رغبة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، خلال فترة الثمانينات،
العبور إلى القاهرة في موكب مكون من 70 سيارة عبر السلوم ، وذلك أثناء تولي اللواء
سمير، قيادة القطاع العسكري بالسلوم.
ونفى أحمد قذاف الدم، تفاصيل هذه الواقعة جملة
وتفصيلًا، قائلًا: "القصة التي رواها أخونا سمير هنا، تصلح سيناريو أو قصة
درامية، ولكن هذه الواقعة لم تحدث".
واستكمل أن كل زيارت معمر القذافي إلى مصر
خلال فترة الرئيس مبارك، كانت من خلال ترتيبات واستعدادات لزيارة رئيس دولة.
وواصل أن معمر القذافي ليس هو الشخص الساذج
الذي يمكن لسمير فرج أن يخدعه كما كان يقول، مشيرًا إلى أن اللواء سمير فرج يحكي
رواية خيالية، ولا يمكن لزعيم مثل معمر القذافي كان يستهدف توحيد قارة أن يخدع أو
يكون ساذجًا بهذه الطريقة التي حكاها.
يُشار إلى أن اللواء سمير فرج، خلال حوار قديم له مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90
دقيقة"، في مارس الماضي، روى قصة عن خطة دبرها لمنع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من العبور
إلى مصر عبر السلوم بأوامر عسكرية.
وقال اللواء سمير فرج، أنه فوجئ خلال توليه الخدمة
العسكرية في منطقة السلوم اتصالًا من وزير الدفاع السابق "يوسف صبري أبو طالب"،
ينذر بوجود حوالي 70 سيارة ليبية على الحدود الليبية المصرية، قادمة للقاهرة عن طريق
السلوم بقيادة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ونوه بأن الأمر كان مباشرًا من وزير الدفاع بمنع
معمر القذافي والـ 70 سيارة من عبور هضبة السلوم دون أي مشاكل سياسية أو عسكرية، لافتًا
إلى أنه فكر لساعات طويلة في محاولة لإيجاد
حل تلك الأزمة حتى وصل للحل.
وأوضح، أنه في
هذه الواقعة استخدم عقله كمواطن عادي لتفادي الأزمة دون استخدام العقلية العسكرية،
مشيرًا إلى أنه أرسل له نائبه سعيد سعدون، واستقبله على بوابة المعبر، بموكب ضخم
مكون من 50 دراجة نارية وعربة استعراض، و20 سيارة عسكرية، لافتا إلى أن كل الكتائب
خرجت بمدافعها تكريما لها،منوها إلى أنه صنع له مظاهرة عسكرية كاملة له ليشعر
بالزهو.
وتابع أنه بعد ذلك طلب من العقيد معمر القذافي أن يتناول معه الإفطار، وبعد ذلك طلب منه أن يلقي محاضرة على الضباط، ثم تناول الغداء مع الجنود، مشيرًا إلى أن هدفه الأول كان تعطيل القذافي لأطول وقت ممكن لمنعه من الوصول للقاهرة، إلى أن جاء وفد دبلوماسي إلى القذافي وأقنعه بالعودة إلى ليبيا مرة آخرى.