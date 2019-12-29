قذاف الدم يكذب قصة سمير فرج عن منع القذافي من عبور السلوم: «خيال وتصلح سيناريو»

رد أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، بحلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، على الواقعة التي ذكرها اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، حول رغبة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، خلال فترة الثمانينات، العبور إلى القاهرة في موكب مكون من 70 سيارة عبر السلوم ، وذلك أثناء تولي اللواء سمير، قيادة القطاع العسكري بالسلوم.

ونفى أحمد قذاف الدم، تفاصيل هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، قائلًا: "القصة التي رواها أخونا سمير هنا، تصلح سيناريو أو قصة درامية، ولكن هذه الواقعة لم تحدث".

واستكمل أن كل زيارت معمر القذافي إلى مصر خلال فترة الرئيس مبارك، كانت من خلال ترتيبات واستعدادات لزيارة رئيس دولة.

وواصل أن معمر القذافي ليس هو الشخص الساذج الذي يمكن لسمير فرج أن يخدعه كما كان يقول، مشيرًا إلى أن اللواء سمير فرج يحكي رواية خيالية، ولا يمكن لزعيم مثل معمر القذافي كان يستهدف توحيد قارة أن يخدع أو يكون ساذجًا بهذه الطريقة التي حكاها.