محمد الباز: محمد ناصر وزملائه تحولوا لأحذية في قدم أردوغان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلام الذي يدعي أنه معارض للنظام المصري، تحول إلى أحذية في قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فلا يسعهم الآن إلا مباركة كل ما يقوم به وإن كان واضحًا جليًا أنه ضد العرب.



وأضاف محمد الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "تحدي على الهواء لمن تحولوا إلى أحذية في قدم أردوغان، من يظهرون في الإعلام التركي، جزء من المؤامرة، واحد مثل محمد ناصر يبارك دخول الجيش التركي سوريا والآن ويبارك سعيهم لدخول ليبيا بمرتزقة ويعتبره حفاظًا على الأمن القومي العربي".



وأردف: "الآن تتأكد من المؤامرة المتدرجة فمحاولة دخول تركيا إلى ليبيا مرحلة من مراحل التآمر على مصر، الأمن المصري يتعرض لمخاطر بسبب المعتوه التركي، الذي يعمل لمصلحة دولته".