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رانيا بدوي: في عهد أردوغان اسم تركيا أصبح ملاصقا لأي دمار (فيديو)

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:20 م
رانيا بدوي
رانيا بدوي
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قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن إعلان فايز السراج رئيس حكومة ليبيا عن تقدمه بطلب رسمي إلى تركيا للتدخل عسكريا في ليبيا  لحماية حكومته من قوات حفتر  هو تصعيد خطير للوضع ليس في ليبيا وحدها إنما في المنطقة بالكامل.
ونشرت "بدوي" حلقة جديدة من برنامجها "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك واليوتيوب" تتحدث فيها عن الأحداث المتسارعة التي تشهدها ليبيا خلال هذه الأيام تحت عنوان "ليبيا وممالك الارهاب "، محذرة من مخاطر الوجود التركي داخل الأراضي الليبية.
وأكدت أن أردوغان قد تحول إلى هتلر العصر حيث اكتسي علم تركيا في عهده بالدم وأصبح اسم تركيا ملاصقا لأي خراب أو دمار في المنطقة ليعيد الي الأذهان الحقبة العثمانية المظلمة.
ونوهت إلى أن فايز السراج بمواقفه الأخير يعلن صراحة أنه ليس رئيسا لحكومة الوفاق في ليبيا إنما هو رئيس لحكومة آخر معاقل جماعة الإخوان في المنطقة.
وشددت على أن حملات تشويه القوات المسلحة المصرية المتعمدة، مقصودة ومفتعلة في هذا التوقيت بالذات للنيل من سمعة المؤسسة العظيمة التي بنيت أركانها وأعمدتها بأيد الشعب ودمه، فليس هناك بيت مصري الا وشارك في بناء هذه المؤسسة وله بداخلها أخ أو ابن أو زوج أو حفيد أو عم أو خال ،ليس هناك بيت الا وساهم أفراده بشكل أو بآخر في هذه المؤسسة.
وحذرت الإعلامية من مخاطر الانسياق خلف حملات تشويه القوات المسلحة المصرية المتعمدة التي عادت من جديد الي الواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي  لتحرض ضد الجيش  للتشكيك فيه وهز ثقة المصريين به. 
وتابعت قائلة: "أكبر  خطأ يمكن أن نرتكبه  هو الانسياق خلف هذه الدعوات بل أراه نوع من الانتحار ان لم يكن هو كل أنواع الانتحار أن نسمح لأحد أن ينل من هذه المؤسسة ، فلو أن أردوغان وأعوانه في المنطقة أعلنوا الحرب علي حدودنا لن نجد من يحمينا ويحرسنا ويحفظ سلامة أراضينا الا هؤلاء الرجال وتلك المؤسسة العظيمة المملوكة للشعب".

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