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عالم

الرئيس اليمني يشدد على مواصلة العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:22 م
عبدربه منصور
عبدربه منصور
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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية التصدي لأي محاولة عدائية لميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، ومواصلة العمليات العسكرية وصولًا إلى تحرير كامل الأراضي اليمنية من براثنها، مؤكدًا أنها تسعى جاهدة لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني، مع محافظ الضالع اللواء على مقبل صالح، للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية بالمحافظة، والعملية الإجرامية التي استهدفت، اليوم الأحد، حفل تخرج عسكري بميدان الصمود بالضالع من قبل الميليشيا الحوثية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية.

وأشار الرئيس اليمني إلى أن ميليشيا الحوثي تحاول بين الحين والآخر استهداف القرى والعزل والنساء والأطفال بشكل هيستيري، ردًا على الضربات الموجعة التي تتلقاها من قبل الجيش والمقاومة الشعبية.

وأكد منصور هادي، أن محافظة الضالع في جنوب البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية فيها من فرض سيطرتها على عدد من المناطق في المحافظة.

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