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مصر

"قوى عاملة الغربية" تعلن فتح باب الحجز في دورات التدريب التحويلي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:16 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، عن فتح باب الحجز للحصول على دورات التدريب التحويلي في عدد من التخصصات، وذلك للشباب من عمر 18 سنة إلى 45 سنة.

وحددت المديرية التخصصات المتاحة في "صيانة الحاسب الآلي، صيانة الدش والمحمول، أعمال الألوميتال، أعمال نجارة الأثاث، وأعمال التفصيل والخياطة".

ويحصل المتدرب أو المتدربة على "مكافأة 10 جنيه بدل انتقال، شهادة معتمدة من القوى العاملة، إمكانية اعتماد الشهادة من وزارة الخارجية، الشهادة تؤهل للعمل في القطاع العام والخاص".

وحددت المديرية الأوراق التي سيتم تقديمها منها، "كعب عمل، صورة شخصية، صورة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد، صورة المؤهل الدراسي".

وعلى من يرغب في التقدم للتسجيل في تلك الدورات التوجه لمقر المديرية، أو التواصل على أرقام: 01205989987، 01286379565، 01064236615،0403406943.

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