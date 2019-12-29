زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقة جنوب غرب أفريقيا

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة جنوب غرب أفريقيا، اليوم الأحد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على مسافة 42ر11 كيلومترا إلى الشرق من المنطقة وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.