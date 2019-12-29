المفتي ينعى ضحايا حادث بورسعيد

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حادث أتوبيس طريق دمياط - بورسعيد، الذين لقوا مصرعهم في تصادم سيارة مقطورة مع أتوبيس كان يقلُّ عاملين في طريقهم للعمل، ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا.



وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتقبلهم عنده وينزلهم منازل الشهداء، وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.