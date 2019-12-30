مصرع عامل أسفل عجلات القطار بقنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة دشنا، شمالي قنا.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد مصرع عامل إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمحطة سكة حديد دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بفاو قبلي.



وأسفر الحادث عن مصرع، مصطفى علي، عامل بشركة بلاستيك، ومقيم أم العيون بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصابًا بإصابات خطيرة ادعاء حادث قطار، وتوفى فور وصوله المستشفى.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.