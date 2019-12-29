قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

توصلت نتائج دراسة ألمانية جديدة، إلى أن قياس نسبة الكولسترول في سن الشباب يصلح أداة للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة في مرحلة لاحقة من العمر.



ووجدت أنه عندما تتراوح نسبة الكولسترول في الدم بين 3.8 و4.8 لكل ديسيلتر قبل سن بلوغ الـ 45 تزداد المخاطر على صحة القلب، وأن خفض النسبة إلى النصف في مرحلة مبكرة يحمي من السكتة الدماغية.



والكولسترول عبارة عن مادة دهنية شمعية تتراكم على جدران الشرايين وتسبب انسدادها، ويتم قياس الكولسترول عادة بعد بلوغ الـ 45.



وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية يمكن قياس الكولسترول في سن الـ 19 أو خلال العشرينات من العمر، فإذا كان مرتفعًا ينبغي اتخذا إجراءات وقائية مبكرة.



وتمتاز الدراسة الألمانية، بأنها اعتمدت على البيانات الصحية لـ 400 ألف شخص من 19 دولة، وشملت البيانات فترة طويلة امتدت من 1973 وحتى 2013، وكان المشاركون في الدراسة في عمر تراوح بين 7 و19 عامًا عند بداية فترة المتابعة.



وأوصت الدراسة باعتبار قياس الكولسترول في مرحلة الشباب أداة للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة.