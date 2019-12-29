«الغد» يحدد رؤيته لنسب الاستحقاقات الانتخابية

أكد موسى مصطفي، رئيس حزب الغد، أن الحزب يجهز عدد المقترحات بشأن قانون مجلس الشيوخ وسيقدمه إلي البرلمان، مضيفًا بعد إحالة "عبد العال" قانون مجلس الشيوخ إلي اللجنة التشريعية والدستورية، سيقدم بالمقترحات.



أضاف موسى، لـ"الدستور"، أن الحزب لدية رؤية بأن تكون نسب مجلس الشيوخ هي ثلثين قائمة وثلث فردي أو وجود قائمة مغلقة واحدة للأحزاب، مشيرًا إلي أن نسب المستقلين في الشيوخ يجب أن تكون النسبة الأقل، حتى يعطي فرصة أكبر للأحزاب للمشاركة في المجلس، قائلًا "سنقوم بتقديم الاقتراحات إلي البرلمان، ثم سيتم عمل حوار مجتمعي عليها".



أوضح موسى أن الحزب تقدم في دور الإنعقاد السابق بمجموعة من الاقتراحات خاصة بقانون المحليات إلي الدكتور على عبد العال بعد دراسة قوية في الحزب، مؤكدًا أن النسبة المتفق عليها داخل الحزب الخاصة بالمحليات هي 75% قائمة و25% فردي، مشيرًا إلى أن الحزب مستعد بشكل قوي للمحليات في مختلف المحافظات، خاصة أن لديه عدد من الأسماء في 23 محافظة سواء من المرأة أو الشباب الذي سيدفع بهم الحزب، فضلًا عن أنه مستعد لخوض المحليات في أي توقيت، مشددًا على أن يجب بأن يكون لهم نصيب الأكبر في المحليات المقبلة.



أشار موسى إلى أن الحزب لدية رؤية في نسب انتخابات مجلس النواب بأن تكون 75% قائمة، و25% فردي، وذلك بعد تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة حسب التعديلات الدستورية الأخيرة، لافتًا إلي أن نحن لدينا حوالي 55 أسم سندفع بهم في انتخابات البرلمان المقبله، خاصة أن الحزب خلال الفترة الأخيرة أنضم له أسماء لها خبرات وثقل في العمل السياسي، والحزب سينافس بشكل قوي في مجلس النواب المقبل.



وتابع رئيس حزب الغد، أن الحزب لن يخوض الانتخابات المقبلة سواء البرلمان أو المحليات أو الشيوخ تحت طائلة تحالف الأحزاب المصرية، نظرًا لاعتراضة على تشكيل لجنة الانتخابات التي شكلها التحالف، فضلًا عن أنه أبلغ التحالف بشكل رسمي أنه لن يخوض معهم الانتخابات، مشددًا على أن هناك اتصالات مستمرة بالمستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد بشأن الانضمام إلى الائتلاف الليبرالي الذي أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع مع بعض الأحزاب السياسية خلال الأسابيع المقبلة قبل نهاية العام، للإعلان عن شكل التحالف وتكوينه وطريقة خوضه للانتخابات المقبلة سواء المحليات أو الشيوخ أو البرلمان.



وقال موسى، الائتلاف سيكون كتلة قوية لخوض الانتخابات، وحزب الغد يجهز اقتراحات لتقديمها لـ"أبو شقة" في أول اجتماع خاص بمسمى الائتلاف وهو "ائتلاف المعارضة الوطنية البناءة"، بحيث يضم كافة الأحزاب الليبرالية المعارضة الوطنية والأحزاب السياسية المساندة للدولة المصرية والمواطن، ولمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يهدف إلي بناء دولة ديمقراطية حديثة.