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حوادث

إحالة مسئول ببنك استولى على أموال عملاء "مصر للطيران" للمحاكمة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:38 م
مصر للطيران
مصر للطيران
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة الأموال العامة العليا، الأحد، إحالة مسئول ببنك بمنطقة النزهة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه باختلاس مليون و274 ألف جنيه، من البنك من خلال تحويلات وهمية للعملاء مما تسبب في إهدار المال، مستغلًا وظيفته وعمله.

وكشف أمر الإحالة الصادر رقم 6063 لسنة 2018 حصر أموال عليا، عن أن النيابة تتهم م. إ، 27 عامًا، مسئول المرتبات ببنك القاهرة، أنه على مدار 6 أعوام متتالية، استولى بصفته موظف عام ومسئول قسم المرتبات بغير الحق على مال الجهة، من خلال الانتفاع بإحدى الثغرات بالنظام الإلكتروني المعمول به طرف عمله ليجرى تحويلات نقدية دون وجه حق لصالحه مقدارها، 2274217 جنيها مصريا، و254 دولارا أمريكيا.

جاء في أدلة الثبوت أن كرم فتحي، محامى الشئون القانونية بالبنك، تقدم بمذكرة للإدارة العامة للتفتيش تفيد استيلاء المتهم على عمولات دون وجه حق من عملاء شركة مصر للطيران والمحولة رواتبهم من البنك لصالح حسابه الشخصي.

وقال سيد إسماعيل، مدير الإدارة العامة للتفتيش بالبنك، إنه من خلال تشكيل لجنة فنية لفحص سلامة التحويلات المالية من العملاء ومن الشركات تبين أن المتهم استولى على المبالغ المالية السابقة عن طريق التلاعب بالحسابات البنكية بالفرع وتحويلها لصالحه.

أضاف الشاهد أن المتهم عندما تمت مواجهته بمخالفاته المالية وتعريضه للعقوبة القانونية وإحالته للتحقيق سدد مبلغ 882 ألف جنيه، وألفين ونصف دولار أمريكي وتعذر في دفع باقي المبلغ.

وقال عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن تحرياته أثبتت أن المتهم يتلقى الأموال ويستغل مهام عمله منذ عام 2012، ما أدى إلى تعذره في رد المبالغ المالية القديمة نتيجة صرفها على متطلبات حياته، وبضبطه داخل محل عمله بالبنك في منطقة النزهة تبين صحة ارتكابه الواقعة واعترف بذلك، فوجهت له النيابة تهمة استغلال مهام عمله في الاستيلاء على المبالغ المالية والاختلاس.

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