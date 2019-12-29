سلاف فواخرجي تسحر عيون محبيها بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



واستعانت سلاف فواخرجي، بأغنية "قل للمليحة"، للفنان ناظم الغزالي، للتعليق على صورها قائلة: "قُلْ للمَليحَةِ في الخِمارِ الأسودِ.. ماذا فَعَلتِ بِزاهِدٍ مُتَعبِّدِ.. قَد كان شَمَّرَ للصـــلاةِ إزارَهُ.. حَتى قَعَدتِ لَه بِبابِ المَسجدِ.. رُدِّي عَلَيهِ صَلاتَهُ وصـــيامَهُ.. لا تَقتُليهِ بِحَـــقِّ دِيــنِ مُحَــمَّدِ".



وحصدت الصور العديد من التعليقات التي وصفتها بملكة الجمال، وأكد البعض أن الجمال لا يحتاج للتعري ورغم الحجاب وحشمتها إلا أنها استطاعت خطف الأنظار.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل "خط ساخن" الذي يشاركها البطولة حسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبدالله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.