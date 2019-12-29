إلغاء رحلات "إير كندا" من مطار سادبوري بسبب عاصفة ثلجية

أعلنت الخطوط الجوية الكندية "إير كندا"، اليوم الأحد، إلغاء العديد من رحلاتها من مطار مدينة "سادبوري" في مقاطعة أونتاريو الرئيسية بسبب توقع وصول عاصفة ثلجية.



وحذرت وكالة البيئة الكندية من أن مقاطعة أونتاريو ومدينة "سادبوري" ستشهد طقسًا شديد البرودة، حيث من المتوقع أن يتطور الأمر إلى هطول أمطار متجمدة بعد ظهر هذا اليوم أو في المساء.



كما من المتوقع تراكم الثلوج إلى 10 سنتيمترات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

