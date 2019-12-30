حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 30 ديسمبر 2019
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:08 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: تشعر بالقوة وتزداد اشراقًا وتقود مسيرتك وتحرز كسبًا ماديًا، ابحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاء.
عاطفيًا: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي، وتبدو متحمسًا وتصبح شغوفًا وكثير الرغبات.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.