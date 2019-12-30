حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 30 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:





مهنيًا: تشعر بالقوة وتزداد اشراقًا وتقود مسيرتك وتحرز كسبًا ماديًا، ابحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاء.





عاطفيًا: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي، وتبدو متحمسًا وتصبح شغوفًا وكثير الرغبات.





صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر.



