المشدد 10 سنوات لمسن هتك عرض طفل في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمسن خطف وهتك عرض طفل في السلام.



كشف تحقيقات النيابة قيام المتهم فرج. ع مسن، باستدراج الطفل المجني عليه محمد. ا، بعدما قدم له الحلوى، واقتاده إلى داخل أحد المباني المجاورة للمنزل وكمم فمه بيده، فمنعه من الاستغاثة بأحد، وأضافت التحقيقات قيام المتهم بهتك عرض الطفل المجني عليه.



قال والد الطفل في تحقيقات النيابة إن المتهم استغل براءة الطفل، واستدرجه عن طريق الحلوى، مشيرا إلى أن الطفل كان يصرخ ويبكي، بسؤال والدته أبلغها بقيام جارهم باقتياده إلى داخل مسكنه، وكتم أنفاسه منفردا به، وطلب منه ألا يخبر أحدا، لكن لاحظت والدة الطفل أن الطفل به جروح في أماكن حساسة مما أثار الشك داخلها.



كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من والد الطفل بالاعتداء على نجله أثناء وجوده أسفل العقار، وقام بهتك عرضه ملامسًا مواطن عفته وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل للمتهم وضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة داخل مسكنه وتحرر المحضر اللازم.