أحمد قذاف الدم: الليبيون كانوا على حق بالثورة ضد معمر القذافي

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن الليبيين كان من حقهم أن يثوروا على الرئيس الراحل معمر القذافي، فلم يكن نظام ملائكة، لكن أن يتحالف بعضهم مع عدو ويأتي مع حلف أطلسي يدمر بلده، فتلك خيانة للوطن، هؤلاء جواسيس.



وأضاف أحمد قذاف الدم، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "من حق الناس أنهم يغضبوا، لكن أوصلتونا إلى أين، كنا ضحايا، علينا الاستيقاظ وقراءة المشهد، نريد دولة جديدة لكل الليبيين، وإنهاء هذا المسخ، لأنه غير شرعي، فالصواريخ لا تصنع شرعية، هؤلاء جاءت بهم صواريخ الغرب".



وأردف: "من أسقط النظام في ليبيا الحلف الأطلسي، وكان معهم كومبارس، أما اللليبيين الحقيقيين ستسمع غدا أصواتهم، ويشهدون ليبيا جديدة تعود معافاة، نجن نسيج اجتماعي واحد، ولدينا اعراف تنهي خلافتنا".



وأوضح قذاف الدم، أن الرئيس الراحل معمر القذافي عندما قال جملته الشهيرة "من أنتم"، كان يتحدث عن الجواسيسي التي تتعامل مع العدو وتفتخر بحرق المطارات والمؤسسات.



وأشار إلى أن كل المحطات التي تبث عن ليبيا الآن، هي من خارج ليبيا، وتعمل ضد ليبيا، مردفًا:"حلو عنا ليس لدينا مشكلة بين الليبي والليبي، كل الليبيين يعضون أصابع الندم على ما حدث في 2011، حتى من كان ضد القذافي".