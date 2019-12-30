حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 30 ديسمبر 2019
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:06 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب، قالت:
مهنيًا: يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل.
عاطفيًا: عليك الاهتمام برأي الحبيب والإطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة.
صحيًا: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.