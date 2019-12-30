حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 30 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب، قالت:





مهنيًا: يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل.





عاطفيًا: عليك الاهتمام برأي الحبيب والإطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة.





صحيًا: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك.



