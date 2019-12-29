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حلا شيحة تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:50 م
حلا شيحة
حلا شيحة
سناء إسماعيل
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حرصت الفنانة حلا شيحة، على تهنئة الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده، برسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقالت حلال شيحة في تهنئتها: "أشرف زكي الجميل بزيادة كل سنة وأنت طيب ويارب يسعدك دايمًا زي ما بتسعد اللي حواليك ويارب ٢٠٢٠ تبقي وش الخير عليك وعلي روجيناو الولاد ودايما من نجاح لنجاح".

من ناحية آخرى، تواصل حلا شيحة تصوير دورها في فيلمها الجديد "مش انا"، مع الفنان تامر حسني، في أول تعاون لهما معًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يتخلله بعض المواقف بين نجوم العمل الذي يؤدي بطولته تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

ويصور فريق العمل المشاهد داخل شوارع القاهرة ومدينة 6 أكتوبر، ومن المحتمل أن تتطلب الأحداث الفيلم السفر إلى بعض الدول العربية للتصوير هناك، ولكن لم يستقر صناعه بشكل نهائي على هذا القرار.

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