الخميس.. مؤتمر صحفي في اليوم العالمي لميلاد لويس برايل

يعقد المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور أشرف مرعي، الخميس المقبل، مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان "اليوم العالمي لمولد لويس برايل"، مخترع طريقة الكتابة "برايل"، للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بحضور مسئولين وشخصيات مهمة وذلك في العاشرة صباحًا بدار ضباط المشاة بمدينة نصر.



وطريقة برايل نظام كتابة وقراءة عالمي يستخدمه الأشخاص المكفوفون، فضلًا عن أن لويس برايل نفسه أصيب بالعمى بسبب حادث، لكنه أظهر تفوقا على إصابته وأحدث ثورة بابتكاره نظام كتابة بريل، وهو يقرأ الشخص بتمرير الأصابع على حروف مكتوبة، وقد تم تبني هذا النظام تقريبًا في كل اللغات المعروفة.



ولد "لويس برايل" في كوبفراي بشرق باريس في فرنسا، فقد لويس برايل بصره وهو في الثالثة من عمره عندما فقد أحد عينيه بالخطأ بواسطة عصا مثبت بها مثقابين من ورشة عمل والده، عالج الطبيب المحلي العين وضمدها، ورتب موعد لبرايل مع جراح متمكن في باريس لكن العين كانت متضررة بالكامل وازدادت اصابتها لتعدي العين الأخرى أيضًا، وببلوغه الخامسة كان قد فقد البصر كليًا في كلتا عينيه.