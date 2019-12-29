انقطاع المياه عن بعض مناطق إمبابة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن بعض المناطق بإمبابة "المنيرة - شارع البوهى – شارع المطار وبعض المتفرعات"، بسبب حدوث كسر مفاجئ لخطي مياه قطر 200 مم، وجارٍ تخفيض الضغوط بمحطة إمبابة لحين انتهاء الإصلاح تؤثر على مناطق المنيرة الشرقية والغربية وأرض الحداد، وضعف الضغوط في وراق الحضر والعرب والعجوزة والمهندسين والدقي.



وتأسف الشركة عن هذا العطل، لافتة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.