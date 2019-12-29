«طبل وأنا أرقص لك».. كيف استغل الإخوان قصة جمال عيد لتشويه الدولة؟

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على واقعة الاعتداء على الناشط الحقوقي جمال عيد، ونشر صورة له ملطخة بالدهان، وهو ما أثار سخرية السوشيال ميديا منه.



وأوضح محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن جمال عيد نشر صورة له ملطخة بالدهان، وعلق عليها قائلًا: "إن سيارات ملاكي دون أرقام، كان بها ضباط يحملون مسدسات، ألقوا الدهان على وجهه".



وواصل "الباز"، أنه فور نشر هذه الصورة التقطتها فرقة التضليل العاملة مع الإخوان لنشر هذه الواقعة، والندب عليها، لينشرها مسيلمة الكذاب، محمد ناصر، وكذلك حمزة زوبع لتشويه صورة الدولة واتهام الداخلية بأنها هي من تقف وراء الاعتداء على جمال عيد، موضحًا أن ما يفعله أجراء الإخوان هو ثنائية "أنت طبل وأنا أرقص".



واستكمل أن هذه الفرقة تسعى دائما لإلحاق الاتهامات برأس الدولة المصرية وأي حوادث لديهم، يقولون "داخلية السيسي".