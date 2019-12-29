لماذا سُمِّى خالد بن الوليد سيف الله المسلول؟



تتواصل، هذه الأيام، التحضيرات اللازمة لبدء تصوير المسلسل الرمضانى الأضخم «سيف الله.. خالد بن الوليد»، الذى تنتجه شركة سينرجى، عملاق الإنتاج الفنى فى مصر، عن شخصية الصحابى الجليل، من بطولة الفنان عمرو يوسف، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز. ويستند العمل المنتظر إلى كتاب الأديب الكبير عباس محمود العقاد «عبقرية خالد»، ضمن سلسلة «عبقريات العقاد»، حيث يلقى الضوء على نشأة خالد بن الوليد وإسلامه وعبقريته العسكرية. ومع ترقب كثيرين العمل التاريخى تنشر «الدستور» فصولًا من كتاب «عبقرية خالد»، لنقترب أكثر من شخصية القائد العسكرى الأعظم فى تاريخ الإسلام قبل أن نراه على الشاشات فى رمضان ٢٠٢٠.







أحاط بالنبى عليه السلام نخبة من كبار الرجال، مختلفون فى الأعمار والأقدار، مختلفون فى البيئات والأحساب، مختلفون فى الأمزجة والأخلاق، مختلفون فى ملكات العقول وضروب الكفايات، مختلفون فى فهم الدين وبواعث الإسلام، فكان اختلافهم هذا آية من أصدق الآيات على رحابة الأفق وتعدد الجوانب فى نفس ذلك الإنسان العظيم، وكان علمنا بكل رجل من أولئك الرجال مزيدًا من العلم بعظم هاديهم وسيدهم وموجه كل منهم فى وجهته، التى هو أصلح لها وأقدر عليها، وهم يلتقون أول الأمر وآخره فى ذلك الينبوع الفياض من تلك الفطرة العلوية، التى فطرها الله لهداية الأمم وقيادة الرجال، بل لقادة القواد الذين يروضون الأمم والرجال.

وما من عظيم من هؤلاء العظماء إلا كان تقدير النبى إياه بقدره الصحيح، آية على عرفانه الشامل بخصائص النفوس وسبره العميق لأغوار الطبائع والأفكار، ولكن تقديره لخالد بن الوليد على التخصيص كان آية الآيات فى هذا الباب، لأنه عليه السلام لم يكبره إكبار السياسى الذى يستجمع القوة حواليه وينزل كل زعيم منزلة قومه من الوفرة والجاه والعتاد، وإنما أكبره، لأنه عرف أقصى مستطاعه قبل أن يظهر من مستطاعه كثير، وسماه «سيف الله» وبينه وبين الوقائع التى استحق بها ذلك اللقب الجليل بضع سنوات، بل سماه سيف الله، وهو قافل من معركة يتلقى المسلمون من عادوا منها بالنكير والتشهير، ويحثون فى وجوههم التراب، ويصيحون بهم أينما وجدوهم: يا فرار، يا فرار، فررتم من سبيل الله.

لم يكبر النبى خالدًا كما أكبر أبا سفيان، تألفًا له ورعيًا لمكانه فى قومه، ولكنه أكبره للصفة التى سيوصف بها فى تاريخ الإسلام بعد اهتدائه إليه ببضع سنوات.

أكبره، لأنه «سيف من سيوف الله»، والناس لا يرون إلا الهزيمة والارتداد، ولم يكن النبى موليه القيادة فى المعركة التى ارتد منها بجيش المسلمين، فيقول قائل إنه ينصر المسئول عن اختياره، وهو من ثم المسئول عن ارتداده أو فراره، ولكنه ولى آخرين وترك اختياره بعدهم لمشيئة إخوانه فى الجيش، فاختاروه بعد ذلك مجمعين.

كثير من رؤساء الأمم يعرفون موضع الإكليل من رءوس القادة وهم منتصرون ظافرون، ولكنه موضع يخفى جد الخفاء على أنظار هؤلاء الكثيرين إذا لم يدلهم عليه ضياء النصر والظفر ويبقى للعين الملهمة وحدها أن تراه فى ظلام المحنة والبلاء.

وقد صحب خالد النبى ثلاث سنوات، وعهد إليه النبى فى كثير من الأعمال الصغيرة وأشركه فى بعض الأعمال الكبيرة، ومنها غزوة مؤتة، وغزوة حنين، وسرية بنى جذيمة، فما من هذه الأعمال الكبيرة عمل واحد لم يتسع فيه المقال للشانئ والحاسد، ولم ينظر إليه الناظر من وجهين متعادلين تارة إلى جانب العذر وتارة إلى جانب الملام، ولو أنه رضى الله عنه قضى نحبه فى السنة العاشرة للهجرة أو بعد ذلك بقليل لعجب المؤرخون كيف سمى «سيف الله»، وفيم استحق هذا اللقب الذى لا يعلوه لقب فى الإسلام، ولكن النبى وحده قد عرف قبل الحادية عشرة للهجرة أنه حقيق بذلك اللقب على أوفى مداه، وسماه به قبل أن يهزم المرتدين وقبل أن يهزم الفرس والروم وقبل أن يصون للإسلام جزيرة العرب ويضم إليها العراق والشام، وهى الأعمال الجسام التى من أجلها يدعى اليوم سيف الإسلام.

وإنما هو البصر العلوى، الذى يلمح هذه القدرة فى معدنها، حيث ينظر الناس فيرون خالدًا مرتدًا من غزوة مؤتة أو مأخوذًا مع الخيل وهى تولى فى أول المعركة من ميدان حنين، أو صانعًا فى سرية بنى جذيمة ما يبرأ منه النبى، عليه السلام.

ولهذا ينبغى أن توزن هذه الأعمال بميزانها الصحيح، لإقامة خالد نفسه فى مقامه الصحيح، فهى ولا ريب من المعدن الذى نجمت منه حروب الردة وفتوح العراق والشام.

سرية مؤتة

وأول هذه الأعمال قد اشترك فيه متطوعًا بعد إسلامه بشهرين أو ثلاثة أشهر، هو سرية مؤتة التى سيرت إلى البلقاء.

وكان سبب هذه الغزوة أن النبى عليه السلام أرسل وفدًا إلى ذات الطلح بمقربة من الشام، ليدعوهم إلى الإسلام، فقتلوا جميعًا وعدتهم خمسة عشر إلا رئيسهم نجا من القتل وحده، ولعلهم أبقوا عليه عمدًا، ليخبر بما رآه، على ديدن المنكلين فى إبلاغ مثلاتهم إلى من يهددونه بالتمثيل والتنكيل.

وأرسل عليه السلام الحارث بن عمير الأزدى رسولًا إلى هرقل، فقتله شرحبيل بن عمرو الغسانى وهو فى الطريق.

فأشفق عليه السلام من عقبى السكوت على كلتا الفعلتين وهو غير مأمون..

وعلم أن قبائل الجزيرة العربية نفسها قد أذعنت للدعوة الجديدة ومنها المتربص للغدر متى قدر عليه، والموهون الإيمان الذى لا يصبر على الإغراء والاستثارة، فإذا استضعف الغسانيون وجيران الغسانيين شأن النبى وأفلتوا من جرائر فعلة كتلك الفعلة اللئيمة جرأهم ذلك عاجلًا على اقتحام الصحراء للنقمة من المسلمين، فتهب القبائل لنصرتهم فى طريقهم وتمدهم الدولة الرومانية بالمال والسلاح تقريرًا لهيبتها فى عيون أولئك البدو الذين جهلوا بأسها ووهموا أنهم قادرون عليها! إذ لا مطمع للدولة الرومانية فى مقاتلة المسلمين وإخضاع الجزيرة بغير هذه الوسيلة، ولا سبيل إلى تسيير الجنود الرومانيين بنظامهم المعروف ومعاهداتهم الكثيرة لمنازلة المسلمين فى عقر دارهم من وراء المفاوز والنجود، وتسييرهم بحرًا إلى شواطئ الحجاز لا يغنيهم عن الاستعانة بأناس من العرب وأهل البادية، وهم أولى أن يستعينوا على هذا المطلب باتباعهم الأقدمين فى تخوم الشام.

فلم يجد عليه السلام مناصًا من الثأر لأصحابه المقتولين، وجرد لتأديب المعتدين جيشًا صغيرًا لا تتجاوز عدته ثلاثة آلاف، وكان فى ذلك الجيش خالد بن الوليد ونخبة من أقدم الصحابة عهدًا بالإسلام، فلم يتول خالد قيادته، لأنه كان على الأرجح أحدثهم عهدًا بالدخول فيه، وتولاها زيد بن حارثة «فإن أصيب فالرئيس جعفر بن أبى طالب، فإن أصيب فعبدالله بن رواحة، فإن أصيب فليرتض المسلمون بينهم رجلًا فليجعلوه عليهم».

وأمرهم عليه السلام أن يذهبوا إلى حيث قتل الرسول فيدعوا القوم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فالقتال، وأوصاهم: «ألا تغدروا ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا كبيرًا ولا فانيًا ولا معتزلًا بصومعة، ولا تقربوا نخلًا ولا تقطعوا شجرًا ولا تهدموا بناءً».

ولا شك أن هذا الجيش إنما كان بالوصف العصرى «حملة تأديبية وبعثة استطلاع» يقاد على هذا الاعتبار ومن أجل هذه الغاية، ولا يراد به بداهة أن يحطم قوة الدولة الرومانية أو يفتح البلاد التى كانت يومئذ فى يديها.

فمضى لهذه الوجهة حتى نزل معانًا وأقام بها ليلتين، وسمع المسلمون هناك أن هرقل قد عسكر بمآب فى مائة ألف من الروم ومائة ألف من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبلى على أهبة اللقاء.

وقد يقع فى الخاطر أن الروم علموا بمسير جيش المسلمين فأعدوا هذه الجحافل الجرارة ثم سيروها إلى تخوم الدولة فى مدى الأيام التى مضت من خروج جيش المسلمين إلى بلوغهم أرض معان، وهو خاطر بعيد جد البعد لما هو معلوم من صعوبة جمع الجيوش وتسييرها فى مثل هذه السرعة، ولما يبدو من ضخامة هذه الجحافل بالقياس إلى القوة الإسلامية، التى مهدوا للقائها، ولم يكن ليفوتهم أن يعلموا بحقيقتها لو أنهم تلقوا الخبر بخروجها ممن رآها..

والأرجح أن هرقل إنما كان فى جموعه هنالك فى زيارة الشكر التى نذر لله أن يؤديها إذا هو ظفر بالفرس ورد منهم صليب الكنيسة الكبرى الذى حملوه معهم يوم فتحوا بيت المقدس، وربما كان هرقل قد بارح بيت المقدس فى ذلك الحين وتخلفت جيوش ركابه لأداء هذه الفريضة معه أو للقيام بمراسم الحفاوة فى تلك الزيارة التاريخية.

ورأى المسلمون أن مدد الروم حاضر على مقربة منهم، وأن الحرب بين عسكرين على هذا التفاوت البعيد عمل غير مجد، ولم يكن منظورًا ولا مقصودًا عند مسير الجيش من المدينة، فرجع بعضهم وتمهل الأكثرون منهم، ليستأذنوا النبى فيما يصنعون، وغلبت حماسة الشاعر وحمية الشهيد على عبدالله بن رواحة، فانتهر المترددين والمثبطين وقال لهم: «يا قوم! والله إن التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة!».

فاستمعوا إليه ولم يشاءوا بأى حال أن يرجعوا قبل الانتهاء إلى مقصدهم الذى خرجوا من أجله، وهو إبلاغ الدعوة إلى قاتلى الرسول النبوى وإبراء الذمة إليهم قبل القصاص، إن وجب قصاص.

فتقدموا من معان إلى مؤتة على مسيرة نحو ليلتين، وفيها حصن للغسانيين يقيم به أمير منهم فى خدمة الرومان.

واحتمى الأمير الغسانى منهم بحصنه ثلاثة أيام، لعله كان ينظر فيها مددًا أو أمرًا من رؤسائه، ثم التقى الفريقان على مزرعة فى جوار البلدة، فاستمات من بقى من جيش المسلمين، وحاربوا على ما يظهر وهم مفاجأون، لأننا لم نسمع فى أخبار الوقعة بتوجيه الدعوة أو الإجابة عليها، ولأن قائدًا منهم أعجل عن طعامه ولم يذق القوت ساعات، فلما فوجئوا بالقتال لم تدع لهم المفاجأة من خطة غير خطة الصمود للخطر والثبات فى وجهه مخافة المصاب الأكبر فى هذه الحالة وهو مصاب الذعر والدهشة والملاحقة بلا هوادة.

وكأنما استحى القادة الثلاثة أن يرشحوا للموت ويرجعوا دونه ابتغاء النجاة، فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل، وأحاط القوم بجعفر بن أبى طالب وهو يحمل اللواء ويثير من حوله نخوة المسلمين، فأنحوا عليه بالضرب الدراك حتى قطعت يمينه، ثم قطعت شماله، ثم ضم اللواء إلى عضديه ولبث يناضل عنه إلى أن مات.

ودعى ابن رواحة إلى الرئاسة، فجاءه ابن عم له بعرق من لحم وقال له: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده فانتهش منه نهشة، ثم سمع الحطمة فى ناحية المعترك فألقاه من يده وجرد سيفه وهو ينشد:

يا نفس إلا تقتلى تموتى...... هذا حمام الموت قد صليت

وما تمنيت فقد أعطيت...... إن تفعلى فعلهما هديت

فطفق يصول بين الصفوف ويهدر بالشعر حتى قتل والمعركة فى أشدها.

فما هى إلا لحظة حتى دبر المسلمون أمر الرئاسة بوحى البديهة ونور العقيدة وهداية الفداء التى تهدى إلى المصلحة الكبرى وتغفل كل مصلحة دونها، وإذا باللواء يأخذه فى تلك اللحظة ثابت بن أقرم من بنى العجلان وينادى فى أصحابه: «يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم»، قالوا: «أنت» قال: «لا. ما أنا بفاعل»، فاتفقت الكلمة على خالد بن الوليد فإذا هو يتولى القيادة فى حينها ويصنع لساعته خير ما يصنع فى ذلك الحين.

وخير ما يصنع فى ذلك الحين هو الارتداد المأمون..

وهو أصعب من النصر فى بعض المآزق، لأن النصر ميسور مع اجتماع العدة له واحتمال الشدة فيه، ولكن الارتداد المأمون غير ميسور لكل من يريده وهو فى أضعف الموقفين.. إلا أن تكون له خبرة بالقيادة تكافئ الرجحان فى قوة العدو الذى يرتد بين يديه.

وأول شىء ينبغى أن يحتاط به لارتداده هو أن يوقع فى روع عدوه أنه لا ينوى الارتداد بل ينوى الهجوم أو يقصد إلى الحيلة.

فصمد فى الميدان حتى المساء.

ثم بدل مواقف الجيش تحت الليل فنقل الميمنة إلى الميسرة، ونقل الميسرة إلى الميمنة، وجعل الساقة فى موضع المقدمة، والمقدمة فى موضع الساقة، ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة عند طلوع الصباح، فلما طلع الصباح على الفريقين، إذا بكل طائفة من طوائف الغسانيين والروم ترى قبالتها وجوهًا غير الوجوه وأعلامًا غير الأعلام، وإذا بالجلبة مع هذا الاختلاف فى الوجوه والأعلام توهم القوم أن مددًا جديدًا أقبل على جيش المسلمين، وكانوا قد ذاقوا منهم أمرّ المذاق بغير مدد وهم مفاجأون، فلما ذهب خالد يدافع القوم ويخاشى بجيشه لم يتبعوه حذرًا من الكمين وتوقعًا للإحاطة بهم من ورائهم، وأبلى خالد فى هذه المدافعة والمخاشاة بلاء لم يبله قط فى غزواته الكبرى على كثرتها، فاندقت فى يده تسعة سيوف ولم تصبر معه إلا صفيحة يمانية، وكان هذا التراجع المحمى بشجاعة المستميت غطاءً صالحًا للجيش الصغير فى مواجهة الجيش الكبير، فقفل إلى المدينة بسلام، وعرف خالد منذ ذلك اليوم بلقبه الذى أضفاه عليه النبى وهو سيف الله، وعاد الناس يقولون مع النبى إنهم الكرار بإذن الله وليسوا بالفرار..

وقد سمعنا فى عصورنا هذه بالألقاب الكبار تضفى على القادة لأنهم نجحوا فى خطة ارتداد لا محيص منها، فتلك هى السنة النبوية تسبق النظم العصرية إلى تقدير القائد البارع بقيمة النجاح فى ارتداده كما تقدره بقيمة النجاح فى تقدمه وانتصاره. ولو أن خالدًا ملكته فطرة المجازفة ولم تملكه فطرة القيادة البصيرة لساءت العقبى أيّما سوء وتعرضت الدعوة الإسلامية لمحنة لا نعرف مداها الآن، ولربما تعرضت لهذه المحنة من جانب الجزيرة العربية قبل أن تتعرض لها من جانب الروم والغسانيين، لأن الجيش قد خرج من المدينة تأديبًا لأناس متصلفين قتلوا رسولًا واحدًا أو قتلوا وفدًا لا تجاوز عدته خمسة عشر، فإذا تورط هذا الجيش فى الزحف حتى اصطلم كله ولم يعد منه أحد، فكيف يكون وقع هذا التأديب المعكوس فى نفوس البادية المتحفزة أو فى نفوس أهل مكة ولما تسلم مفاتيحها للمسلمين؟ إنه ليبعث السخرية والاستهانة من حيث أريدت له الهيبة والمنعة، وإنه ليثير من الفتن ومساوئ الظنون ما يصعب استدراكه فى سنين.

ولكن الجيش قد عاد وأبلى فى أعدائه، وتسامعت الجزيرة بعدد الجحافل الهرقلية التى حسبتها مرصدة له ولم تقدر على تمزيقه ولا أصابت منه غير اثنى عشر قتيلًا منهم القادة الثلاثة الذين ندبوا للشهادة قبل خروجه، فالسرية إذن قد نهضت بأمانتها، ووقع فى نفوس المسلمين من فرط الثقة ببأسهم أنها كانت قادرة على جهاد أعظم من جهادها وثبات أطول من ثباتها، وهى مغالاة فى القوة والبأس خير من المغالاة فى الضعف والخور، ولا ضرر منها ما شفعتها تلك البصيرة العلوية التى تضع الأمور فى نصابها، وتصف النجاح بصفاته ولو بدا للناس فى ثياب الإخفاق.

بنو جذيمة

وقد أثنى النبى على خالد فى مهمة لم يندبه لها، ولم يرشحه لها مرشح غير كفاءته واتفاق رأى المسلمين فيها.

ولكنه لامه وبرئ من عمله حين أخطأ فى مهمة ندبه لها بعد فتح مكة، وهى السرية التى قادها إلى بنى جذيمة ليكشف عن طويتهم ويدعوهم إلى الإسلام.

فبعد فتح مكة، توجهت عنايته عليه السلام إلى تطهير البوادى المحيطة بها من عبادة الأصنام فأرسل السرايا إلى قبائلها، لدعوتها والاستيثاق من نياتها، ومنها سرية خالد إلى بنى جذيمة فى نحو ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصار وبنى سليم.. أرسلهم دعاة ولم يأمرهم بقتال.

وكان بنو جذيمة «شرّ حىّ فى الجاهلية يسمون لعقة الدم، ومن قتلاهم الفاكه بن المغيرة وأخوه عما خالد بن الوليد، ووالد عبدالرحمن بن عوف، ومالك بن الشريد وإخوته الثلاثة من بنى سليم فى موطن واحد» وغير هؤلاء من قبائل شتَّى.

فلما أقبل عليهم خالد وعلموا أن بنى سليم معه لبسوا السلاح وركبوا للحرب وأبوا النزول، فسألهم: أمسلمون أنتم؟ فقيل إن بعضهم أجابه: نعم! وبعضهم أجابه: صبأنا! صبأنا! أى تركنا عبادة الأصنام، ثم سألهم: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوهم فأخذنا السلاح، فناداهم: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، فصاح بهما رجل منهم يقال له جحدم: ويلكم يا بنى جذيمة! إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحى أبدًا، فما زالوا به حتى نزع سلاحه فيمن نزع وتفرق الآخرون، فأمر خالد بهم فكتفوا وعرضهم على السيف، فأطاعه فى قتلهم بنو سليم ومن معه من الأعراب، وأنكر عليه الأنصار والمهاجرون أن يقتل أحدًا غير مأمور من النبى صلى الله عليه وسلم بالقتال، ثم انتهى الخبر إلى النبى فرفع يديه إلى السماء وقال ثلاثًا: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد»، وبعث بعلى بن أبى طالب إلى بنى جذيمة فودى دماءهم وما أصيب من أموالهم.. قيل إنه «كان يدى حتى ميلغة الكلب» ويسألهم: أبقى دم أو مال لم يود لكم؟ فلما اكتفوا ورضوا فرق بينهم بقية المال «احتياطًا لرسول الله» وقد سأل رسول الله فتى من جذيمة انفلت إليه لينبئه نبأ خالد مع آله وذويه: هل أنكر عليه أحد؟! قال: نعم، قد أنكر عليه رجل أصفر ربعة ورجل طويل أحمر، فاشتدت مراجعتهما، وكان عمر بن الخطاب بمجلس رسول الله، فقال: أما الأول يا رسول الله فابنى عبدالله، وأما الآخر فسالم.. مولى بنى حذيفة.

ويعزى إلى خالد أنه استند فى قتالهم إلى قول عبدالله بن حذافة: «إن رسول الله قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام».

وقد عم النكير على الحادث بين أجلاء الصحابة، من حضر منهم السرية ومن لم يحضرها، واشتد عبدالرحمن بن عوف حتى رمى خالدًا بقتل القوم عمدًا ليدرك ثأر عميه اللذين قتلهما بنو جذيمة مع عوف أبى عبدالرحمن ورجل من بنى أمية.. وقصة مقتلهم أنهم كانوا قد خرجوا تجارًا إلى اليمن، ثم عادوا ومعهم مال رجل من بنى جذيمة قضى نحبه هناك يحملونه إلى ورثته وأهله، فاعترضهم جذمى فى رهط من قبيلته يُدعى خالد بن هشام وزعم أنه وارث المال وأحق به من غيره، فمنعوه ينظرونه أن يصلوا بالمال إلى أهل الميت، فغضب وقاتلهم بالرهط الذين معه، فقتل عوفًا والفاكه بن المغيرة ثم عمد عبدالرحمن إلى خالد بن هشام هذا فقتله بثأر أبيه، وهمَّت قريش بغزو بنى جذيمة لولا أن مشى بعض العقلاء بينهم بالصلح فتصالحوا على الدية والمال.

ومن الإسراف أن يظن بخالد بن الوليد أنه تعمَّد قتل أناس وهو يعلم أن دمهم حرام ويتخذ من مهمة النبى ذريعة إلى شفاء ترة قديمة، فأدنى من ذلك إلى القصد فى فهم الحقيقة أن نبحث عن دواعى اللبس ودوافع الطبع التى تدفع خالدًا خاصة إلى مثل هذا التصرف، فإن كانت هذه الدواعى وهذه الدوافع قائمة مفهومة فهى تفسير لما حدث وفيها الكفاية، وإن لم تكن قائمة ولا مفهومة فهناك ينفسح مجال الظنون والفروض لمن يشاء.

وقد كانت دواعى اللبس ودوافع الطبع قائمة مفهومة فى مقتلة بنى جذيمة، فإن البوادى كلها حول مكة كانت تزخر بالشر وتتحفز للوقيعة فى تلك الآونة بعد تسليم مكة، فلم تمض أيام على سرية خالد حتى كانت بطون هوازن وثقيف وجشم وغيرها متجمعة فى العدة الكاملة والعديد الوافر لمباغتة النبى وجمعه، فإذا ارتاب خالد فى نيات طائفة من أهل البادية مشهورين بالشراسة والعذر وهم يلقونه بالسلاح فله فى ارتيابه وجه لا يخفى، وإذا أضيف إلى ذلك تلجلج القوم فى إعلان إسلامهم والإفضاء بنياتهم، فليس اللبس هنا بعازب عن بال المتوجس فى أشباه ذلك المقام.

وقد يغنى الشعر والقصص فى الكشف عن شعور القوم هنا ما ليس يغنيه التاريخ وتسلسل الرواية، فمن كلام أحد الوهبيين فى خطاب بنى جذيمة بن عامر يسوغ لنا أن نفهم أنهم لم يكونوا متفقين على الإسلام والمسالمة، وذلك إذ يقول:

دعونا إلى الإسلام والحق عامرا...... فمـا ذنبنا فى عـامــر إذ تولـت

وما ذنبـنــا فـى عامـر لا أبـا لهــم...... لئن سفهت أحلامهم ثم ضلت

وقال أحد الجذميين:

فلا قومنا ينهــون عـنــا غواتــهــم...... ولا الداء من يوم الغميصاء ذاهب

وفى قصة رواها محمد بن إسحاق بن يسار- وهو من الثقات - شواهد على إصرار بنى جذيمة وعنادهم إلى ما بعد الإسار والإنذار، وفحوى هذه القصة كما أثبتها صاحب كتاب الأغانى حيث نقلت ببعض التصرف: «أن خالد بن الوليد كان جالسًا عند النبى صلى الله عليه وسلم فسئل عن غزوته بنى جذيمة، فقال: إن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثت، فقال: تحدث، فقال: لقيناهم بالغميصاء عند وجه الصبح. فقاتلناهم، حتى كاد وجه الشمس يغيب، فمنحنا الله أكتافهم فتبعناهم نطلبهم، وإذا بغلام له ذوائب على فرس ذنوب فى أخريات القوم، فبوأت له الرمح فوضعته بين كتفيه، فقال: لا إله، فقبضت عنه الرمح، فقال: إلا اللات أحسنت أو أساءت، فهمسته همسة أذريته وقيذا - أى مشرفًا على الموت - ثم أخذته أسيرًا فشددته وثاقًا، ثم كلمته فلم يكلمنى واستخبرته فلم يخبرنى، فلما كان ببعض الطريق رأى نسوة من بنى جذيمة يسوق بهن المسلمون، فقال: أيا خالد! قلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت واقفى على هؤلاء النسوة، فأتيت على أصحابى ففعلت وفيهن جارية تدعى حبيشة، فقال لها ناولينى يدك، فناولته يدها فى ثوبها، فقال: أسلمى حبيش قبل نفاد العيش، فقالت: وأنت حييت عشرًا أو تسعًا وترًا وثمانيًا تترى».

قال: «وتناشدا الأشعار حتى قتل، وأقبلت الجارية ووضعت رأسه فى حجرها وجعلت ترشفه وتبكى...» إلى آخر القصة فى الجزء السابع من الأغانى، وهى على ظهور الاختراع فى بعضها لا تخلو من دلالة على موقف بنى جذيمة من سرية خالد.

فإذا صح مع هذا أن خالدًا تلقى من عبدالله بن حذافة السهمى أمرًا بقتال بنى جذيمة نقلًا عن النبى صلى الله عليه وسلم فهو خليق أن يعتمد على الفتوى من أمثاله لحداثة إسلامه وقلة علمه بفقه الدين وأحكامه، وهى على أى حال رواية لا تغفل كل الإغفال فى صدد البحث عن أخبار هذه السرية.

والجو كله بعد هذا وذاك- سواء فى البادية أو فى مكة- هو جو الحرب والريبة وجو التربص والنفور، فلا عجب أن تختلف فيه النوازع والآراء وأن تستطار فيه دواعى الشر والنقمة، وأن يتطرق إليه اللبس وتتعذر فيه استبانة الوجه الصراح.

وعند خالد دوافع الطبع إلى جانب دواعى اللبس واختلاط الآراء، وهى الدوافع التى قد نعد منها حداثة السن فى ذلك الحين، ومنها أنه تناول الموقف كما يتناوله القائد المطبوع على القتال فى الصحراء، ويحدث للقائد فى هذا الموقف كثيرًا أن يفرق بين ضربين من التسليم هما: تسليم المراوغة والختل، وتسليم الإذعان والنصيحة، ولا سيما تسليم العدو المتهم المتردد الذى يحيد عن الصراحة يفند أناس منه مقال أناس آخرين.

ومن دوافع الطبع عند خالد، تلك الصرامة التى ينشأ عليها كل من نشأ فى مثل بيئته من الجاهلية، وتلك الشدة التى تثيره إليها أعصابه ويومئ إليها تفزعه فى نومه ومشاركة إخوته فى عوارضها الموروثة على نحو من الأنحاء، وهى ولا ريب تلك الشدة التى عناها عمر بن الخطاب حين قال: «إن سيف خالد لرهقًا» وهو من أعرف الناس به وأقربهم إليه، وهى التى توقعها جحدم أخو بنى جذيمة حين صاح بقومه محذرًا إياهم من إلقاء السلاح: ويلكم يا بنى جذيمة، إنه خالد! كأنها خليقة معهودة منه لا تحتاج إلى تأويل بعيد.

وندرت فى تاريخ الحروب القديمة والحديثة حرب تدور على العقيدة الدينية أو الحمية الوطنية لا تحصى عليها فلتة من أشباه هذه الفلتات، ولا يقع فيها نذير السيف حيث ينبغى أن يقع بشير السلام.

ولا يبعد أن يكون خالد قد ورث من عمومته جفوة لبنى جذيمة، فجنح به شعوره إلى سوء الظن بهم وقلة الطمأنينة إليهم من حيث لا يقصد الترة ولا يتعمد الانتقام.

فكل هذا أقرب إلى تعليل بطشته بالقوم من اتهامه بحمل أمانة النبى على دخل وسوء نية وهو الرجل الذى حارب أصدقاءه وأقرب الناس إليه على أبواب مكة، وله ندحة عن حربهم لو تعمد اجتنابها أو كان قصاراه أن يتعلل باللسان ولا يرجع إلى صدق النية فى إطاعة النبى عليه السلام..

ومهما يلم اللائمون أو يعذر العاذرون فى هذه الزلة، فمقطع القول فيها بين المنصفين أنها خطأ وأن الإبقاء على خالد بعدها صواب، لأن صواب الإبقاء على خدمته بعد غزوة بنى جذيمة قد ظهر أيما ظهور فى حروب الردة وحروب الفرس والروم.

وذلك مثل من تربية النبى عليه السلام لأفذاذ الرجال.

ويتجلى تمام هذا المثل بإعطاء الرجال فرص المراجعة والإصلاح فى أمر يشبه الأمر الذى أخطأوا فيه، وموقف قريب من الموقف الذى عرضهم للملامة وهذا الذى توخاه عليه السلام حين أرسل خالدًا دون غيره إلى بنى المصطلق - وهم من بنى جذيمة - ليستخبر له خبرهم ويتبين الحق فيما بلغه عن ارتدادهم، وكان الوليد بن عقبة قد أخبره أنهم ارتدوا عن الإسلام، فندب عليه السلام خالدًا «وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلًا فبعث عيونه، فلما جاءوه أخبروه أنهم متمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى ما يعجبه، فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره».

وهو مثل ينبئ عن كثير، وقد ينبئ فيما ينبئ عنه أن خالدًا لم يتعسف كل التعسف فى شكه الأول ببنى جذيمة على اختلاف بيوتهم، لأن الشك فيهم ما زال يتكرر بعد ذلك بشهور، وما زال يدعو إلى تلقى الإشاعة عنهم وإيفاد الوفود إليهم مرتين للتمحيص والاستخبار.

