عبد المهدي يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن العراقي

وجه رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني وذلك بعد استهداف الطيران الأمريكي لمقرين لميليشيات حزب الله العراقي في الأنبار أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.



وقال عبدالمهدي، إنه أبلغ وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر رفضه الشديد لقصف مقار تابعة للحشد الشعبي في العراق فيما اعتبر المرجع الشيعي عمار الحكيم أن القصف الأمريكي انتهاك سافر للسيادة وطالب الحكومة بموقف حازم.