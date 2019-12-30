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عالم

الرئيس عباس: لا انتخابات بدون القدس

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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جدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس التأكيد على أنه لن تجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية.

وأكد الرئيس عباس خلال أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة فتح دورة الانطلاقة، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن القيادة الفلسطينية لن تتوانى عن استمرار النضال من أجل الوصول إلى الهدف الأساسى وهو دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وليس بالقدس الشرقية.

وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس عباس: "الذي اعتدى علينا سنحاسبه، نحن لن نخاف لأننا أصحاب حق وظُلمنا، لأننا نتكلم بالحق ونطالب به، لذلك نقول للعالم إننا سنذهب للمحكمة الجنائية الدولية"، وفقا لوكالة وفا.

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