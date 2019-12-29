حبس المتهمين بضرب وتصوير عامل نظافة في شبرا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات اعتداء شابين على مسن يقوم بتنظيف السيارات بشبرا الخيمة.



وأشارت إلى أنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل "فيس بوك" يتضمن اعتداء شابين على رجل مُسن يقوم بتنظيف السيارات بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، فقد أمكن تحديد شخص المجني عليه (المسن)، وتحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من عامل بقاعة أفراح – عامل بمقهى – عامل بمحل إكسسوار)، وباستدعائهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.



وباستدعاء المجني عليه اتهم المشكو في حقهم بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب دون إحداث إصابات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهم في الميعاد القانوني.