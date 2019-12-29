انهيار جزئي بـ«عقار العرب» في بورسعيد

انهار جزء من عقار حي العرب في بورسعيد، مساء اليوم الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



ورد بلاغ إلى حي العرب، برئاسة عادل عبد الفتاح، من شرطة النجدة بانهيار جزئي بأحد العقارات في حارة الجبانة، فتوجه قيادات الحي إلى مكان الواقعة وتبين سقوط جزء من بلكونة في أحد العقارات.



من جانبه، أكد رئيس الحي أنه يجري التنسيق مع لجنة المنشآت الأيلة للسقوط للمعاينة على الطبيعة، كون أن العقار تراث معماري، وصدر قرار سابق بإزالة الدورين الثالث والرابع وترميم باقي العقار.