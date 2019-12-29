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عالم

الإمارات تدين محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم بالدمام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:20 م
جريدة الدستور
وسام عطية
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أعربت دولة الإمارات، عن استنكارها وإدانتها لمحاولة عناصر إرهابية، تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان، "بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية وتصديهم لهذه الأعمال الإرهابية".

وجددت الإمارات، "موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".

وأعلن ‏أمن الدولة في السعودية، صباح اليوم الأحد، إن الإرهابيين اللذين قُتلا في الدمام كانا قد تحصنا داخل مبنى في حي العنود، مضيفا أن الإرهابيين القتيلين، وهما: أحمد عبدالله سويد وعبدالله حسين النمر، مطلوبين أمنيًا، وأن الأمن مستمر في تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية.

وأفاد أمن الدولة السعودي، في نبأ عاجل له على فضائية "العربية"، بأن الأمن السعودي ضبط 5 كلج من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وسلاحا رشاشا، ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين.

وأضافت فضائية "العربية"، فى نبأ نقلته عن الداخلية السعودية، أن قوات الأمن السعودي شنت عملية أمنية موسعة شرقي مدينة الدمام السعودية.

وحسب ملخص البيان العاجل، فإن المداهمة أسفرت عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المطلوبة أمنيًا.

ودشنت المملكة العربية السعودية خطة أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية، فيما وضعت لائحة المطلوبين أمنيًا ودوليًا.

ووقعت السعودية ضحية هجوم إرهابي استهدف منشأتي "أبقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي" اليمنية، ما دفع الحكومة السعودية إلى تدشين خطط لمحاربة الإرهاب والتطرف والمتورطين بأعمال عدائية ضد المملكة.

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