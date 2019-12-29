الأمطار تضرب الغربية من جديد (صور)

تعرضت محافظة الغربية، مساء اليوم الأحد، لموجة جديدة من الطقس السيء والصقيع وهطول الأمطار، ما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات.



وشهدت المحافظة رياح شديدة منذ صباح اليوم، وبدأت الأمطار بمدينتي كفر الزيات، وسمنود، وانتشرت في جميع الأنحاء، كما شهدت الطرق العامة صعوبة في حركة السير، والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية، وظهرت كميات من البرك والمستنقعات الطينية وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، في عدة قري.



وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أعطى تعليماته لمساعديه، في الأسبوع الماضي، بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي؛ لمجابهة الظروف الصعبة وموجة الطقس السيء التي تضرب المحافظة.