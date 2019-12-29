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على سعدة يكتب: المُلاك الفقراء يستغيثون

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:09 م
على سعدة
على سعدة
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سيادة الرئيس.. طفح الكيل ولم يلتفت أحد لصراخ الملاك من القانون القديم الجائر للإيجارات.. الأمل الوحيد هو تدخلكم الشخصى.. فالسادة النواب أيديهم ما زالت مرتعشة سواء بحسن نية أو بسوء نية، الكل يعلم أن القانون غير دستورى وغير شرعى وظالم، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منه وإجراء التعديل العادل.
المستأجرون صاروا ملاكًا بوضع اليد، والملاك يتسولون الإيجار، الذى لا يزيد على جنيهات لا تتعدى عدد أصابع اليدين شهريًا، ولا يكفى راتب حارس العقار، وأولادهم لا يجدون سكنًا فى أملاكهم.
سيقولون لك كذبًا: وأين يذهب المستأجر المطحون، وهل من العدل أن نطرده من مسكنه؟ المشكلة يا سيدى تنحصر فى نصف مليون شقة إيجار قديم فقط، معظم مستأجريها قادرون، بل إن بعضهم يمتلك عقارات بالملايين ويحتفظ بشقة مستأجرة بعدة جنيهات.
سيدى الرئيس الدولة حددت للشقة فى حى الأسمرات الشعبى إيجارًا قدره ٣٠٠ جنيه شهريًا، فهل يجوز أن تظل الشقق فى الزمالك وجاردن سيتى ووسط البلد، وبأضعاف المساحة بـ«٩» جنيهات شهريًا؟.
الدولة يا سيدى لديها قاعدة بيانات لكل المواطنين، وتم تطبيقها عند استخراج البطاقات التموينية، أى أنها تعلم جيدًا القادر وغير القادر.. فلماذا لا نبدأ بإعادة الشقق والمحال لملاكها الأصليين من السادة المستأجرين المستعمرين القادرين؟.
أما المستأجر الذى يثبت فعلًا عدم قدرته على دفع الإيجار السوقى المناسب فهذا دور الدولة، وللعلم الدولة مشكورة قامت ببناء مليون شقة سكنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.. فهل تعجز عن بناء نصف هذا العدد وربما ربعه وحل المشكلة نهائيًا؟.
هناك يا سيدى الرئيس ثلاثة ملايين شقة مستأجرة ومغلقة تمامًا، طبقًا لآخر إحصائية.
سيدى الرئيس لا تصدقهم لو قالوا لك إن إمكانيات الدولة ضعيفة، فإعادة الشقق والمحال لملاكها الأصليين ستدر دخلًا كبيرًا للغاية، لأن الدولة ستحصل على قيمة الضريبة العقارية منهم بمبالغ طائلة تكفى لبناء ملايين المساكن للمحتاجين.
إنه الفساد يا سيدى الرئيس، الذى تحاربه، فى أبشع صوره، صفقنا لك كثيرًا حينما قلت إن على الكل أن يدفع القيمة الفعلية لما ينتفع به، وللأسف لم يفهم المسئولون عمق ما تقصد، أو فهموا، ولكن مصالحهم الشخصية سيطرت وطغت على عقولهم ففضلوها دون اكتراث للصالح العام.
مرة أخرى الحل فى يدك أنت، والمجلس الموقر لن يتحرك إلا بتعليمات سيادتكم، قلت كل ما عندى وليس للحديث بقية.
ملحوظة مهمة: أنا لست مؤجرًا ولا مستأجرًا بل أمتلك مسكنى فقط، وهدفى الأوحد المصلحة العامة ورفع الظلم عن المواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية قدر الإمكان.

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