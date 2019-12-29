يسرى عبيد يكتب: الرئيس وحديث المحليات





«ابذلوا أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، تعاملوا مباشرة مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم، ابحثوا عن حلول مبتكرة وغير تقليدية، تحلوا بالضمير الوطنى، كافحوا الفساد والإهمال».. روشتة كتبها الرئيس السيسى ووجهها للمحافظين المعينين حديثًا. كلمات فى الصميم تلخص مشاكل المحليات فى هذا البلد وكيفية حلها، انتخابات المحليات اقتربت، قانونها الانتخابى متعثر كالعادة.. كل محافظ لو أدار محافظته كما تدار مصر لنهضت كما تنهض مصر، لو انصلح حال المحليات لانصلح حال مصر وستصبح أفضل البلاد المتقدمة.

هل الرئيس راضٍ عن أداء المحليات؟، بالطبع لا، لا أرميها بالباطل. خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن المؤتمر السابع للشباب قال: «هل اللى إحنا شايفينه فى مصر من المحليات يعكس دورها وأداءها الجيد المنضبط الكفء ولا حاجة تانية، لأ طبعًا». هجوم رئيس مجلس النواب عليها مؤخرًا دليل إدانة، فشلها فى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء يستوجب المحاسبة، النواب طالبوا موظفى المحليات بالتيسير على المواطنين. ليس هذا فقط، النظافة والصرف الصحى والطرق فى حالة يرثى لها.. حالتها لا تسر عدوًا ولا حبيبًا.. تآكل فى الأسفلت، مطبات كل كام متر، طرق رئيسية تربط بين المحافظات لا تصلح أن تكون داخل قرى صغيرة، لم تمسسها يد التطوير منذ سنين بعيدة.. تحتاج إلى تدخل جراحى عاجل.. طريق القناطر أبوالغيط وغيره مثال، حديثى عنها ليس رجمًا بالغيب.. بحكم مرورى عليها غدوًا وعشيًا. آثار تركيب مواسير الصرف الصحى والغاز ما زالت موجودة رغم مرور سنوات عليها. إقالة وزير التنمية المحلية لرؤساء أحياء مثال حى على تقصير هؤلاء ومثلهم كثير، رؤساء مدن ومراكز ووحدات ينتظرهم المصير نفسه إن لم يعملوا. أعلم أن هناك نقصًا فى الموارد المالية، لكن الرئيس قال ابحثوا عن موارد، بالتأكيد موجودة، شطانوف وشعشاع بلدان بمحافظة المنوفية يتعدى سكانهما عشرات الآلاف لا يوجد بهما مستشفى أو إسعاف أو مطافئ أو صرف صحى حتى الآن، وغيرهما كثير، طالب الأهالى بذلك، رد المسئولون: وفروها بالجهود الذاتية، طالبوا بإنشاء كوبرى فوق إحدى الترع، بالجهود الذاتية أيضًا، سيارات بملايين كيف يقدر المواطنون على توفيرها؟ رئيس الجمهورية يوفر المليارات لإقامة مشاريع قومية ضخمة ولا يقدر مسئول محلى- محافظًا أو رئيس مدينة- على توفير ثمن سيارة إسعاف أو مطافئ لبلد هنا وهناك. رؤساء الوحدات المحلية معذورون، العين بصيرة والإيد قصيرة، لا توجد موارد، رؤساء المدن والمحافظون مطالبون بتوفير الموارد، الميزانية عندهم، يملكون سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه، المراكز والمدن مليئة بالموارد، لكنها تحتاج لرجل مسئول جرىء، يراعى ضميره ويكافح الفساد والإهمال ويبتكر الموارد.. الرئيس وحكومته فعلا المستحيل، انتشلا البلاد من شفا الانهيار إلى دولة مستقرة، بشهادة مؤسسات دولية كبيرة. الرئيس أبرم بنفسه صفقات كبيرة مع شركات عالمية كبيرة، وفر ملايين وربما المليارات، لماذا؟، لعدم تدخل السماسرة والوسطاء والمنتفعين. أعلم أن محاولة إصلاح حال المحليات ستواجه بحائط صلب من المنتفعين وأرباب الفساد والجشعين، الدولة تحاول تطبيق التكنولوجيا والتحول الرقمى فى جميع المعاملات الحكومية حتى تحاصر الفساد قدر الإمكان. حجم المخالفات بالآلاف، أدوار سكنية زيادة، تعدٍ على أملاك الدولة.. كلما قل التدخل البشرى قل الفساد.. لن يفتح الموظف الفلانى درج مكتبه لأخذ الإكرامية.. لن يكون موجودًا.. كله بالسيستم. إلى المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن وموظفى المحليات، فكروا خارج الصندوق، حل مشاكل الناس ليس كيميا، فقط راعوا ضمائركم، راقبوا الله فى أعمالكم، الرئيس اقتحم مشكلات كانت من المحرمات، خذوه قدوة. صدقونى، ستتغير الأمور عندما يرى المواطن طريقًا سليمًا ونظيفًا. عندما يرى خدمة صحية جيدة ومنظومة نظافة متكاملة سيشعر بفرق، لن يبخل بدفع تكاليف لا تضيعوا مجهود رجال يصلون الليل بالنهار لرفعة هذا الوطن والنهوض به، وجعله فى مصاف الدول المتقدمة.. أتقنوا عملكم يرحمكم الله.

