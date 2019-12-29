-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة تصريف الأعمال العراقية: قواتنا نجحت في التصدي للإرهاب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:07 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية نجحت في التصدي للإرهاب و"داعش"، مشيرًا إلى تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون.

وذكر مكتب عبد المهدي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: أن رئيس الوزراء استقبل القائد العام لقوات الشرطة العسكرية الإيطالية الجنرال جيوفاني نيستري، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والأمني.

ونقل البيان عن عبد المهدي، تأكيده "أهمية تدريب وتأهيل قوات حفظ النظام للقيام بواجباتها في حماية الأمن والمواطنين وضمان أدائها لواجباتها بشكل مهني".

وأضاف أنه "في ظل النظام الديمقراطي الذي يقر حق التظاهر السلمي قمنا بتشكيل قوة حفظ القانون لحماية المتظاهرين وحفظ أمن ومصالح المواطنين ولتجنب حدوث الأخطاء، وبالفعل تم تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون وتم الاتفاق أن تنظم دورات لتدريب مدربين عراقيين بكفاءة عالية لاستكمال مهمات تدريب قوات حفظ القانون.

من جانبه، أعرب المسؤول الإيطالي عن رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

«فضيحة أردوغان فى ليبيا» تتصدر «تويتر»

منذ حوالي 6 ساعات

الأمن يضبط المعتدين على باصات جمهور «المصري» في دمياط

منذ حوالي 4 ساعات

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

منذ يوم

مدحت العدل: النبي أعظم متمرد في التاريخ

الصور

image description

محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل حول مبادرة "حياة كريمة"

image description

عميد طب بنى سويف يتابع سير العمل داخل المستشفى الجامعى

image description

محافظ أسيوط يؤكد تذليل العقبات لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الأوقاف» تبدأ اختبارات إعداد الدعاة في الإسكندرية

image description

وزير الشباب يكرم الأبطال الرياضيين بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

«سائق النقل يتعاطى مخدرات».. النائب العام يكشف تفاصيل «حادث بورسعيد»

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

عقار لعلاج حب الشباب يدفعك للانتحار

4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

الرئيس نيوز

بسبب الضرائب.. هبوط إيرادات الدولة لـ173 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة

السادات: السيسي تحدث عن دعم الأحزاب ولا بد ترجمة ذلك على الأرض

أمين عام مستقبل وطن: "نظام القائمة النسبية سيكون مناسب لنا جدا"

حقيقة ترك وزير الخارجية الأمريكى منصبه للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

منوعات

دراسة: أنظمة المساعد تشتت تركيز السائق

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض فى سيناء

الشتاء لا يحمي طعامك.. حافظي عليه بهذه الطرق

50 ألف دولار وشرط وحيد لشراء قصر تاريخي بنيويورك

كشكول

ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية للأول الثانوي

شاهد.. توزيع عصير "فخفخينا" على لجان امتحانات تربية المنيا

شاهد.. النموذج الاسترشادي لرياضيات الأول الثانوي "ترم أول"

مستشار الرياضيات يكشف سبب تنوع الأسئلة بالاختبارات الاسترشادية

إسلام سياسي

باحث فرنسى: " الحكومات الأوروبية لا تمنع الطرق الصوفية من ممارسة أنشطتها

أمين رابطة العالم الإسلامى: المملكة العربية السعودية أصبحت نموذج فريد فى مكافحة الإرهاب

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

مختبر السرديات الأردني يحتفي بـ«جنازة المومياء»

"الكف" تحيي حفلا على مسرح الضمة.. 16 يناير

«نهضة مصر» تحتفل بإصدار «أسرار حرب الغاز» لـ السفير جمال طه

«ملتقى الثقافات والأديان» يتصدى للتطرف والإرهاب بأسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك