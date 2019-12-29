وزيرة التضامن: ضم 150 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة» (حوار)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه من المتوقع دخول نحو ١٥٠ ألف أسرة جديدة لبرنامجى «تكافل وكرامة» خلال يناير المقبل، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدى حاليًا يبلغ ٣ ملايين و٢٣٠ ألف أسرة تضم ١٤ مليون مواطن. وأضافت «نيفين»، فى حوارها مع «الدستور»، أنه تم تخصيص مليار و٤٠٠ ألف جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، لافتة إلى أنه تمت ميكنة ٢٢٠ مكتبًا للتأهيل المهنى لذوى الإعاقة وتدريب ١٧٨ من موظفيها، وسد الفجوات الوظيفية بتعيين دفعات جديدة من خريجى الخدمة العامة.

■ بداية.. ما آخر تطورات ملف الحماية الاجتماعية؟

- الوزارة بدأت فى تلقى تظلمات المستبعدين من برنامجى الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» إلكترونيًا على موقع الوزارة «www.moss.gov.eg»، وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على زيادة عدد المستفيدين من البرنامجين، ومن المتوقع دخول نحو ١٥٠ ألف أسرة جديدة خلال يناير المقبل، ويبلغ عدد المستفيدين منهما حاليا ٣ ملايين و٢٣٠ ألف أسرة، تضم ١٤ مليون مواطن.

وتم الانتهاء من المسودة الأولى لقانون الدعم النقدى ومراجعتها، بمشاركة الجمعيات الأهلية، وتم منح حقوق أكثر لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات وغير القادرين على العمل، ونحن متحيزون للفئات الضعيفة، وتم توجيه ٢٦٪ من الدعم لذوى الاحتياجات، و١٧٫٥٪ للمرأة المعيلة، و٩٪ للمسنين، و١٪ للأيتام، بما يعنى أنه تم توجيه ٥٣٫٥٪ من الدعم للفئات المحتاجة.

وستشهد الفترة المقبلة دمج برامج الحماية جميعها، وستضاف أعداد أخرى إلى برنامجى «تكافل وكرامة»، ونستهدف وصول عدد المستفيدين من الدعم النقدى إلى ٣ ملايين و٤٠٠ ألف أسرة.

وأثناء التنقية خرجت أسر وتم استبدالها بأخرى، وعملنا خلال العامين الماضيين على إنهاء التنقية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارات أخرى، وتم عمل ربط شبكى مع «التعليم» و«الصحة»، وهو ما عاد بالفائدة على البيانات وأسهم فى تجويدها.

ونتوسع أيضًا فى إيجاد فرص عمل للأسر الشابة، وسيكون ذلك إحدى أولويات الوزارة فى الفترة المقبلة، إلى جانب فتح قنوات تشغيل للقادرين على العمل، من خلال بنك ناصر الذى يُعد الذراع الاقتصادية للوزارة، ونتعاون مع عدد من الجمعيات فى الإقراض متناهى الصغر، والتأهيل والتدريب على إدارة المشروعات ودراسة المخاطر، والشمول المالى، ونتيح توريد دفعات القروض من خلال البريد أو الدفع الإلكترونى، وتم شراء برنامج متابعة للقروض متناهية الصغر، ونستطيع من خلال الرقم القومى معرفة الأقساط والقروض والمتأخرات، وعملنا على إشراك هيئة الرقابة الإدارية فى ذلك، كما سيتم تطوير مراكز التأهيل المهنى، وتوطيد علاقتنا مع المصانع الكبرى والقطاع الخاص، لمساعدتنا فى مراكز التأهيل وتخريج دفعة من العمالة المهنية.

■ هل هناك مستجدات فى مسألة العلاوات الخمس؟

- من أهم أولويات الوزارة، الفترة المقبلة، الاهتمام بالتأمينات، ونحن ملتزمون حتى الآن بحكم مجلس الدولة بخصوص العلاوات الخمس.

■ إلى أين وصلت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟

- الوزارة سبق وأرسلت اللائحة إلى جميع الوزارات لاستطلاع رأيها، وتم الرد من ١٧ وزارة حتى الآن، وهناك توقعات بأن يتم إقرارها خلال يناير المقبل، وبشكل عام الدولة والوزارة لديهما رغبة شديدة فى رد أموال المعاشات إلى التأمينات.

■ ماذا عن فصل هيئة التأمينات عن الوزارة؟

- نعمل على وجود هيئة مستقلة تدير التأمينات، وندرس علاقة الوزارة بالهيئة، ومدى صلاحيات واختصاصات كل منهما، وما زالت هذه المسائل غير واضحة بعد، والأمور ستتضح أكثر خلال الأسابيع المقبلة، وهناك رغبة شديدة من الحكومة لحل هذه المشكلة بما يؤدى لحماية المال العام، وأصحاب المعاشات أيضًا، وهناك رغبة شديدة لتصفية القضايا التى تم رفعها على الوزارة ولم تصدر فيها أحكام، وستشهد الفترة المقبلة تغيرات عديدة.

■ كم عدد مكاتب التأهيل المهنى المميكنة لذوى الإعاقة ؟

- تمت ميكنة ٢٢٠ مكتب تأهيل، وتم تدريب ١٧٨ موظفًا، وسد الفجوات الوظيفية بتعيين دفعات جديدة من خريجى الخدمة العامة.

وهذه المكاتب تختص بإصدار شهادات تأهيل لذوى الاحتياجات وبطاقات إثبات شخصية ذوى الحاجة، وصرف أجهزة تعويضية، إلى جانب تدريب المعاقين مهنيًا، والمعاونة فى إيجاد فرص عمل لهم.

وسيتم تسجيل الراغبين من ذوى الاحتياجات فى الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة بدءًا من ١٠ يناير المقبل.

■ هل هناك نية لإصدار بطاقات جديدة الفترة المقبلة؟

- بالطبع، وتختص بها وزارتا الصحة والتضامن حتى تصحح إحداهما للأخرى، لتحقيق الشفافية والمساءلة، وسيتم تداول الأوراق إلكترونيًا بين الوزارتين، ولن تكون هناك ورقة بأيدى مواطن، وأصدرنا ٥٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة للمستفيدين من الدعم النقدى «كرامة»، وأجروا الكشف الطبى المميكن، وأصدرنا تراخيص للإعفاء من جمارك السيارات لذوى الاحتياجات، وسنجرى اختبارات طبية ووظيفية للمتقدمين تحت إشراف وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى، لاختبار قدراتهم على القيادة، كما سيتم وضع «خطة مكتسبة» ستصدر ثالث أسبوع من شهر يناير، وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وسيتم إطلاق حملة إعلانية لهذه الخطة، ولدينا وحدة لتشغيل ذوى الاحتياجات، ما زلنا ندعم الصم وضعاف السمع، عبر توفير مترجمى إشارة بالجامعات.

■ كم عدد القرى المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة»؟

- نتعاون مع ٢٠ جمعية أهلية ضمن المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، التى تضم ٢٧٠ قرية، ويجرى العمل فى ١٤٣ قرية حاليًا، وتم تخصيص مليار و٤٠٠ ألف جنيه للمرحلة الأولى من المبادرة، وشاركت وزارة الأوقاف بـ٢٠٠ مليون جنيه، كما شاركت الجمعيات الأهلية بـ٢٠٠ مليون أخرى، وتم إنجاز ٣٨٪ من العمل فى القرى التى تم اختيارها، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى يونيو المقبل، على أن يتم الانتهاء من باقى القرى خلال التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢٠.

وسعت الوزارة قبل فصل الشتاء إلى بناء العديد من الأسقف ووصلات المياه وتوفير عدد من القوافل الطبية للمواطنين المستهدفين فى المبادرة، وتم إجراء عمليات جراحية فى القلب ونظارات للأطفال، وسيتم تطوير مراكز التأهيل المهنى، وتوطيد علاقتنا مع المصانع الكبرى والقطاع الخاص، لمساعدتنا فى مراكز التأهيل المهنى وتخريج دفعة من العمالة المهنية.

■ متى سيتم نقل العاملين بالوزارة إلى العاصمة الإدارية؟

- سيتم نقل كل ما هو استراتيجى بالوزارة إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، أما كل ما يخص خدمات المواطنين سواء لذوى الاحتياجات والمعاشات وغيرها سيبقى داخل القاهرة، ومن المقرر نقل أكثر من ٢٠٠٠ موظف وعامل خلال ٢٠٢٠، ويتم العمل الآن على تأهيل العاملين قبل الانتقال، ويتم إجراء اختبارات تُراعى فيها السن واللغة.

وأنفقنا نحو ٢ مليون جنيه خلال شهر و٣ أسابيع على تطوير قدرات العاملين بالوزارة، ويتم التفاوض مع الجهات المختصة لرفع رواتب العاملين بالوزارة.

■ هل هناك خطة لتطوير التعاون مع الجمعيات الأهلية؟

- الوزارة ستبحث مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال شهر يناير المقبل، إنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية، التى ستتولى وضع ميثاق أخلاقى ومهنى للعمل الأهلى، إلى جانب رفع قدرات الجمعيات والعاملين فيها، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات أواخر يناير أو أول فبراير ٢٠٢٠.

■ ما أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة؟

- التمكين الاقتصادى هو إحدى أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، لدعم القادرين على العمل عبر برامج الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع بنك ناصر، إلى جانب مؤسسات الإقراض للمشروعات متناهية الصغر.

والوزارة ستطلق قريبًا برنامج «وعى» الذى يتضمن ١٢ رسالة اجتماعية تعمل عليها، ونأمل أن تمضى قدمًا فى تحقيقها.

