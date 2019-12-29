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اقتصاد

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:52 م
التموينية
التموينية
دعاء أبو العزم
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ناقشت الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي في اجتماعها الأخير مبادرة دعم المواطن المصري ومبادرة خفض الأسعار التي جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر لـ" الدستور"، إن إبراهيم العربي أكد على ضرورة مشاركة جميع التجار والشركات والسلاسل التجارية في المشاركة ودعم المواطن المصري، كما طالب من رؤساء الغرف تقديم تقرير حول أداء كل غرفة بالمشاركة في تلك المبادرة.

وقال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود، إن تلك المبادرة تتماشى مع مبادرة الرئيس لخفض الأسعار لكي يشعر المستهلك والمواطن المصري بانتعاشة في الأسعار، لافتا إلى أن الشعبة تعمل في نفس الإطار على المشاركة في كافة مبادرات الحكومة لخفض الأسعار وكذلك كسر الركود في الأسواق.

وأكد مهران، أن المبادرة الرئاسية تشمل دعم المواطنين بمنح وحوافز تصل إلى 1250 جنيها للفرد على البطاقة التموينية على هيئة بونات على جميع السلع مثل الملابس والمأكولات وغيرها وتخصم من ثمن السلع لكن لم يتم التأكيد على المبلغ إلى الآن.

وقال أسامة الرفاعي، عضو غرفة الجيزة، إن المبلغ 1250 جنيها لم يعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن، لافتا إلى أنه تمت مناقشة تلك المبادرة وتم إرسال دعوات لأصحاب المحال بالجيزة للانضمام للمبادرة تحت عنوان شجع المنتج المصري، وأيضا في انتظار موافقة المحافظة على إنشاء عدد من المعارض للسلع الغذائية والاستهلاكية بالجيزة وتصل عددها ٤٠ معرضا بمختلف مدن وأحياء المحافظة.

وأضاف فتحي الطحاوي، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أنه على أتم استعداد للمشاركة في تلك المبادرة، بخفض الأسعار وتم التواصل مع السلاسل التجارية والمحال المختلفة من أجل المشاركة في المبادرة المقرر انعقادها مع بداية العام الجديد.

وأوضح الطحاوي، لـ"الدستور" أنه تم تقديم العديد من المقترحات للمشاركة في تلك المبادرة مع وزارة التموين والبنك المركزي.

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