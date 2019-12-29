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تقارير ومتابعات

«أهل الله».. قصة الأزهري الكفيف الذي يصطحبه جده للجامعة يوميًا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:37 م
الازهري
الازهري
هانى سميح
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شاب كفيف يرتدى زيًا أزهريًا يسبغ عليه وقارًا وهيبة، وشيخ مسن يمسكه من يده ويخطو به لباب كلية أصول الدين جامعة الأزهر.. لم يكن ذلك مشهدًا تمثيليًا فى فيلم، إنما صورة عفوية التُقطت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية، لجدٍّ يصطحب حفيده الشاب إلى مقر دراسته.

«الدستور» زارت بطلى هذه الصورة، الطالب الجامعى «ياسر» والحاج «أحمد»، فى منزلهما، لتتعرف على وقائع قصة إنسانية راقية بين الشاب، وجدِّه الذى رباه منذ أن كان ابن ٣ أشهر، بعدما حالت الظروف أن يعيش مع والديه، فكان بمثابة الأب والأم فى نفس الوقت، ورعاه فى جميع مراحل تعليمه حتى دخل الجامعة.

حكى «ياسر»، ٢٣ عامًا، أنه منذ أن التحق بالمدرسة حتى الجامعة وجده يوصله يوميًا لمقر دراسته، كما قدم له كل الرعاية فى جميع أموره الحياتية، وكان خير سند له منذ صغره فى ظل فقدانه البصر، معتبرًا أن جده هو السبب الرئيسى فى تحقيقه إنجازات عديدة، أهمها استكمال دراسته.

وقال «ياسر» إن مهمة الجد لم تقتصر على الرعاية فقط، بل شارك فى تعليمه وتحفيظه القرآن الكريم، وكان يعقد معه جلسات التلاوة وقراءة الأذكار يوميًا، حتى أصبح منذ صغره مقرئًا ومؤذنًا.

وروى أنه مع مرور السنوات مرض الجد وأصبح غير قادر على مواصلة تلك الرحلة، واقتصر دوره معه حاليًا على إيصاله إلى الجامعة فقط، معربًا عن امتنانه له لما قدمه إليه من رعاية ومساعدات فى حياته.

وتمنى الشاب أن يحصل على وسيلة مواصلات تريح جده من مهمة إيصاله يوميًا، قائلًا: «نفسى فى عربية توصلنى الجامعة علشان أقدر أكمل تعليمى، وهاحاسب السواق على المشوار يوميًا».

وأوضح أن جده أصبح يعانى مع الحركة المستمرة والمسافة الطويلة من منزله إلى الجامعة، متمنيًا أيضًا أن يتم توفير مُرافق له يساعده فى حفظ الدروس والمناهج.

وروى الجد الحاج «أحمد» أنه كرّس حياته لتربية «ياسر» منذ مرحلة الحضانة حتى التحاقه بالجامعة: «ياسر معندوش حد فى الدنيا غيرى والقرآن».

وأضاف الجد: «لم أعد قادرًا على مواصلة المشوار بسبب تقدمى فى السن، وأريد أن أطمئن على حفيدى من بعدى»، مطالبًا بتوفير مُرافق يساعد «ياسر» يوميًا على مواصلة التعليم حتى الانتهاء من دراسته.
وعبّر عن فرحته لانتشار صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعى: «فرحت جدًا لما عرفت إن مصر كلها بتتكلم عن ياسر، وهو يستاهل كل خير من مصر».

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