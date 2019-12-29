الباز: مشكلات مصر ليست عورة لكي نتجنب الحديث عنها

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على حادث وفاة 22 عاملًا وعاملة، في اصطدام أتوبيس نقل العاملين بمصنع "سبأ" للملابس الجاهزة ببورسعيد، مع سيارة نقل بطريق بورسعيد دمياط، قائلًا: "إن البعض قد يرى أنه لا يجب إلقاء الضوء على هذه الحوادث في الإعلام حتى لا يتم استغلالها ضد الدولة".



وأضاف محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه من الطبيعي في بلد كبير مثل مصر أن تكون هناك أزمات وأحيانًا كوارث، ولكن المهم هو كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمات.



واستكمل: أنه لا يريد أن يبرر وقوع الحوادث، مضيفًا: "لكن في الحقيقة المشكلات في بلد مثل مصر ليست عورة على الإطلاق".