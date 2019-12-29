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المخرج هاني خليفة يحرج يسرا بسبب «دهب عيرة»

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:27 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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اعتذر المخرج هاني خليفة، عن إخراج مسلسل "دهب عيرة"، ليسرا والمقرر عرضه في رمضان القادم، وذلك بعدما بدأ في جلسات العمل وترشيح الأبطال ومعاينة الديكورات.

وكشف برنامج "et بالعربي"، أنه تواصل مع جمال العدل، منتج مسلسل يسرا؛ لمعرفة الأسباب فقال إن المسلسل أصبح غير ملائم لهاني خليفة لذلك فضل الانسحاب، وأن القرار جاء بالتراضي، وحل محله المخرج سامح عبدالعزيز.

وذكر البرنامج أن هاني خليفة تعاقد على إخراج مسلسل "رحلة النسيان"، للفنانة دينا الشربيني، وأن السيناريست تارم حبيب أكد له أن هاني بدأ التحضيرات وترشيح الأبطال المقرر الإعلان عنهم بداية يناير المقبل، لأن الأخبار المنتشرة في الصحافة غير دقيقة لأنه لم يستقر على أحد الأبطال حتى الآن سوى دينا الشربيني، والمسلسل مأخوذ عن فورمات إيطالي.

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