ارتفاع عدد قتلى القصف الأمريكي لكتائب حزب الله لـ16

أعلن مصدر أمني ارتفاع عدد ضحايا القصف الأمريكي للواء 45 التابع لميليشيات حزب الله في القائم على الحدود العراقية إلى 16 قتيلا وإصابة العشرات، وفقًا لقناة "سكاي نيوز".



وأكد المصدر استمرار القصف على مقار حزب الله العراقى فى القائم.



من جانبه، أفاد الإعلام الأمني في العراق بأن غارات بطائرات مسيرة تستهدف مقار ميليشيات حزب الله العراقي في الأنبار.