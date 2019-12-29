محمد منير يؤجل حفل رأس السنة

قرر المطرب محمد منير، تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية الذي كان ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية عام 2020، بسبب مرضه.

وكتب منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سويًا بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله نظرا لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".