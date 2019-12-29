أحمد موسى يطالب بفحص العائدين من تركيا: «جربانين»

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة فحص كل من يعود من تركيا ووضعهم تحت الحجر الصحي، مؤكدًا أن الجرب يضرب المدن التركية، وينتشر في مختلف أنحاء الدولة التركية.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوضع الطبي فى تركيا سيئ جدًا والجرب ينتشر بسرعة كالنار في الهشيم، معقبًا: "الوضع في تركيا مرعب، وأردوغان مصاب بالجرب، ومعندهمش أمن ولا اقتصاد".



وحذر أحمد موسى المشاهدين من السفر إلى تركيا، قائلًا: "اللى يروح تركيا دلوقتى مجنون يا هيتسرق يا هيتقتل يا هيتصاب بالجرب"، مشيرًا إلى أن أردوغان يصرف ميزانية الدولة على تمويل الإرهاب ويترك الأمراض تضرب المواطنين.