7 شركات بترول عالمية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

قال المهندس سمير رسلان نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن مجال الاستثمار في البترول يحتاج إلى محفزات تتوقف على خريطة الاستثمار، فضلا عن نوعية المستثمر.



جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "الغاز الطبيعي.. نجم يسطع" بمؤتمر الطاقة التي تنظمه مؤسسة الأهرام، وناقشت الإنجازات التي حققتها مصر من خلال عدد من المحاور التى تتناولها المناقشات، حول الغاز الطبيعي من اكتشافات وإنتاج، والمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، والغاز الطبيعي كدور مهم في تحويل مصر لمركز إقليمي.



وأضاف "رسلان"، أن منطقة البحر المتوسط بدأت بحقل ظهر كبارقة أمل لمزيد من الاستكشافات، مؤكدًا أن بعض المستثمرين عزفوا عن العمل عقب الأحداث التي شهدتها مصر عام 2011، غير أن دعم القيادة السياسية بالدولة للاستثمار كانت له الكلمة الأكبر في إعادتها من جديد ودفع الشركات العالمية على مواصلة عملها.



وأشار في الجلسة التي أدارها الدكتور أحمد مختار مدير عام شركة الأهرام للاستثمار ومنسق المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية بدعمها لقطاع البترول وعمل زيارات مكوكية والحديث مع الحكومات وكبرى الشركات العاملية؛ لجذب المستثمرين لمصر وعرض المحفزات والقضاء على المعوقات التي تواجههم من خلال تسهيل بنود التعاقد.



وأوضح أن الحديث مع الشركات العالمية توج بضخ المزيد من الاستثمارات، حيث بدأو في التحول من الاستكشاف إلى التنمية وتذليل المعوقات للشركات ووضع المشروعات على خريطة الإنتاج في وقت أسرع.



وقال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2019، وارتفع في نهاية ديسمبر من العام الجاري إلى 3 مليارات قدم يوميًا.



وأوضح "رسلان"، خلال الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "الغاز الطبيعي.. نجم يسطع"، بمؤتمر الطاقة اليوم، أن حقل ظهر لم يكن الوحيد الذي تحقق، حيث هناك شمال دمياط ونورس وبلطيم ومشروع غرب الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هناك كانت شروط تعيق المستثمرين وتم تلاشيها وتغيير التفكير، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء مصانع البتروكيماويات، حيث إنه مجال جاذب للاستثمار.



وأوضح أن مصر تمتلك فرص واعدة في منطقة البحر المتوسط، لافتًا إلى أنه في 2020 ستدخل 7 شركات عالمية إلى السوق المصري، لافتًا إلى أن القطاع يعمل على خطط طويلة المدى حتى 2030، وكان لدينا خريطة بالبحر المتوسط بنحو 11 منطقة بحث و11 منطقة تنمية تمثل 15% من إجمالي منطقة البحر المتوسط، لافتًا إلى أنه مع ضخ المزيد من الاستثمارات نجحت الوزارة في أنها تدخل مناطق جديدة تصل إلى 25%، ومن المستهدف أن تزيد إلى نحو 35% من مساحة البحر المتوسط خلال العام المالي الحالي.



وأشار إلى أن خريطة مصر في البحر المتوسط لم يتم اكتشاف إلا 30% منها وأن هناك تقنيات حديثة يتم تطبيقها لمزيد من الاستكشافات.