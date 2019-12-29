موسى: استفتاء عن الشخصية الأسوأ في 2019.. والنتيجة الثلاثاء

أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" عن استفتاء البرنامج عن الشخصية الأسوأ خلال عام 2019، وهم: "تميم، أردوغان، حسن روحاني، وفايز السراج"، مشيرًا إلى أنه يتم إعلان النتيجة يوم الثلاثاء المقبل.



وطالب أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، من متابعي البرنامج تفعيل الهاشتاج حتى مساء الثلاثاء المقبل، حتى يتم الإعلان عن الشخصية الأسوأ في العالم.



وأردف: "استمروا.. وهنقول لكم مين خد كام بالأرقام، وبالنسب، ومنتهى الشفافية في هذا الاستفتاء، لأنها معبرة عن رأي الناس، والناس هي اللي هتقول مين الشخصية الأسوأ هذا العام".