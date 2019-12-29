حبس ربة منزل وزوجها لاتهامها بقتل مسنة ببولاق الدكرور

قررت نيابة جنوب الجيزة، حبس ربة منزل وزوجها لاتهامهما بقتل مسنة لسرقتها بمنطقة بولاق الدكرور.



البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسنة في العقد السادس من العمر، مقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مبيض محارة وزوجته كانوا على صلة قرابة بالمجني عليها.



وأشارت التحقيقات إلى أنهم قرروا قتلها لسرقتها فتوجه المتهمون إلى شقتها بحجة زيارتها وبحوزتهما عصير يحتوي على منوم وما أن تناولته العجوز حتى سقطت فاقدة للوعي فقاما بتقييدها وتكميم فمها بعد كتم أنفاسها للتأكد من مقتلها، واستولوا على مبلغ 10 آلاف جنيه كان المتهم يرغب في إعطائه لأحد الأفراد لتسهيل سفره لدولة الكويت، وقد تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة.



فى سياق متصل، ناظرت النيابة جثة سيدة (66 عامًا)، وعثر على جثتها ملقاة بصالة الشقة التي كانت تسكن فيها بمنطقة بولاق مقيدة اليدين والقدمين بحبل، ومكممة الفم، وهناك آثار خنق على الرقبة.



كما تبين من خلال تقرير الطب الشرعي المبدئي، أن المجني عليها تعرضت للخنق، ونظرا لكبر سنها وإصابتها بهبوط في الدورة الدموية لم تتحمل ولفظت أنفاسها الأخيرة، كما صرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.